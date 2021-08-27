Общество 1 час назад

Центр Киева 28 августа перекроют из-за забега в память о погибших бойцах АТО

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км вместо кого-то из погибших

Прошлогодний забег. Фото: Минветеранов Прошлогодний забег. Фото: Минветеранов
Прошлогодний забег. Фото: Минветеранов

28 августа в центре Киеве состоится IV всеукраинский забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины", по маршруту которого будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Киевгорадминистрация, проведение мероприятия предусмотрено распоряжением КГГА №1825. Его инициатором является общественная организация "Славные эпохи Украины".

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Забег состоится с 9:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) — улица Большая Васильковская — улица Павла Скоропадского — улица Бассейная — улица Эспланадная — территория НСК "Олимпийский" — улица Саксаганского — улица Шота Руставели — улица Бассейная — улица Павла Скоропадского — улица Большая Васильковская — улица Крещатик.

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По информации организаторов, целью забега является чествование памяти воинов, погибших в ходе антитеррористической операции на Донбассе, и выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности Украины.

"Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших при защите страны на Востоке. Участие в мероприятии бесплатное", — говорится в сообщении.

Первый такой забег прошел 25 августа 2018 года в Киеве, собрав более 300 участников, среди которых и участники боевых действий на Донбассе, родственники, близкие и побратимы погибших, представители посольств Великобритании, военный атташе посольства США. В этом году забег будет проходить как в столице, так и в других городах Украины.

Напомним, что перекрытие движения на центральных улицах столицы проводится в этом году уже не впервые: так, в апреле проводился V Международный киевский евромарафон, а в мае — чемпионат по триатлону.

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