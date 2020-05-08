В Киеве с 12 мая начнут отключать горячую воду

Власти Киева с 12 мая 2020 года начнут проведение гидравлических испытаний теплосетей.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

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"Мы должны были начать тестирование сетей еще в начале апреля, сразу после завершения отопительного сезона. Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний", — анонсировал он.

В то же время столичные власти убеждают, что это — необходимая часть подготовки теплосетей к работе зимой.

Указано, что испытания будут проводить поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников — в соответствии с утвержденным графиком.

Предполагается, что на каждом отдельном участке гидравлические испытания продлятся около двух недель. При этом на время испытаний подача горячей воды будет временно прекращаться.

"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды — это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его работники максимально качественно и оперативно будут выполнять эти работы", — заверил Пантелеев.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко уверял, что в период ограничительных карантинных мер гидравлические испытания водопроводных систем будут проводить только там, где не нужно отключать воду потребителям.

Он отмечал, что столичная власть хочет изменить формат испытаний: подготовили обращение к правительству, чтобы внесли изменения в профильное законодательство — уменьшить сроки, когда в домах отсутствует горячее водоснабжение при проведении тестирования сетей.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.