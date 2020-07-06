В Киеве снова прорвало теплотрассу на мосту Патона (ВИДЕО)

В воскресенье, 5 июля, на столичном мосту Патона произошло чрезвычайное происшествие. Из-за проводимого ремонта коммуникаций не выдержали трубы и огромные потоки воды хлынули в Днепр. Об этом сообщили в паблике "КиевОперативный".
Напомним, подобные аварии происходят на мосту Патона не впервые. 25 июня 2020 года здесь произошла аналогичная авария. Тогда прорвало огромную трубу, которая не ремонтировалась с 1962 года.
Как сообщалось, в марте 2020 года на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды. При этом, в Киевской городской государственной администрации заверяют, что до конца 2020 года заменят более 100 километров теплосетей.
В тоже время, в капитальном ремонте нуждается и сам мост, который признан памятником архитектуры. Но в Минкульте не спешат договариваться с киевскими властями, опасаясь уничтожения оригинальной конструкции развязки.