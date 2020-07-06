В Киеве снова прорвало теплотрассу на мосту Патона (ВИДЕО)

В воскресенье, 5 июля, на столичном мосту Патона произошло чрезвычайное происшествие. Из-за проводимого ремонта коммуникаций не выдержали трубы и огромные потоки воды хлынули в Днепр. Об этом сообщили в паблике "КиевОперативный".

Как пишет TK Media , прорыв мог случиться из-за испытаний трубопровода, который проводит "Киевтеплоэнерго". В социальных сетях появилось видео, на котором в Днепр льется вода. Несмотря на ЧП, движение транспорта на мосту Патона не останавливали.

Напомним, подобные аварии происходят на мосту Патона не впервые. 25 июня 2020 года здесь произошла аналогичная авария. Тогда прорвало огромную трубу, которая не ремонтировалась с 1962 года.

Как сообщалось, в марте 2020 года на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды. При этом, в Киевской городской государственной администрации заверяют, что до конца 2020 года заменят более 100 километров теплосетей.

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В тоже время, в капитальном ремонте нуждается и сам мост, который признан памятником архитектуры. Но в Минкульте не спешат договариваться с киевскими властями, опасаясь уничтожения оригинальной конструкции развязки.