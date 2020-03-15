В Киеве тысячи человек с файерами пикетировали посольство РФ (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве тысячи человек приняли участие в Марше украинских добровольцев.

В частности, участники события прошлись от Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины к посольству России, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, мероприятие прошло без правонарушений.

В то же время "Укринформ" сообщает, что участники держали в руках желто-синие и красно-черные флаги, флаги "ветеранского братства", "Азова". Некоторые из участников были в одежде с надписями "Нацкорпус".

Как отмечается, впереди ехали 2 машины бронетехники, а за ними шли ветераны добровольческих подразделений, ветераны ВСУ. После них шли представители патриотических и националистических организации и другие участники, информирует агентство.

Также участники марша зажгли файеры перед российским посольством и спели украинский гимн.

Как сообщалось, что в марше ко Дню добровольца в Киеве приняли участие около 5000 человек.

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Ранее ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В частности обращения на своих страницах в Facebook запостили Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.