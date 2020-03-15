Общество 50 минут назад

В Киеве тысячи человек с файерами пикетировали посольство РФ (ФОТО, ВИДЕО)

Участники шествия держали в руках желто-синие и красно-черные флаги, флаги "ветеранского братства" и "Азова"

В Киеве тысячи человек с файерами пикетировали посольство РФ (ФОТО, ВИДЕО) В Киеве тысячи человек с файерами пикетировали посольство РФ (ФОТО, ВИДЕО)
Скриншот из видео

В Киеве тысячи человек приняли участие в Марше украинских добровольцев.

В частности, участники события прошлись от Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины к посольству России, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По данным правоохранителей, мероприятие прошло без правонарушений.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время "Укринформ" сообщает, что участники держали в руках желто-синие и красно-черные флаги, флаги "ветеранского братства", "Азова". Некоторые из участников были в одежде с надписями "Нацкорпус".

Как отмечается, впереди ехали 2 машины бронетехники, а за ними шли ветераны добровольческих подразделений, ветераны ВСУ. После них шли представители патриотических и националистических организации и другие участники, информирует агентство.

Также участники марша зажгли файеры перед российским посольством и спели украинский гимн.

Как сообщалось, что в марше ко Дню добровольца в Киеве приняли участие около 5000 человек.

Читайте также:
На Сивохо напали во время презентации платформы примирения Донбасса

Ранее ряд народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины.

В частности обращения на своих страницах в Facebook запостили Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Е-квиток, зарплати водіям та легальні парковки: як позбавити Київ від заторів
Е-квиток, зарплати водіям та легальні парковки: як позбавити Київ від заторів
Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели
Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели
Закрытый по требованию властей "Жовтень" просит КГГА снизить арендную плату
Закрытый по требованию властей "Жовтень" просит КГГА снизить арендную плату
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: в Черновицкой области ввели чрезвычайную ситуацию

  2. Под предлогом борьбы с коронавирусом могут масштабно дерибанить госбюджет — ЦПК

  3. Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ

  4. В Киеве проходит Марш патриотов: активисты выдвинули требования Зеленскому (ФОТО, ВИДЕО)

  5. В Украине хотят сажать за заражение других и несоблюдение карантина

Загрузка...