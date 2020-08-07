Происшествия вчера, 12:38

В Киеве зафиксировали вспышку коронавируса на предприятии "Киевхлеб"

На заводе "Киевхлеб" 37 человек оказались инфицированными COVID-19

Виталий Кличко на брифинге. Фото: пресс-служба мэра Киева Виталий Кличко на брифинге. Фото: пресс-служба мэра Киева
Виталий Кличко на брифинге. Фото: пресс-служба мэра Киева

В Киеве на предприятии "Киевхлеб" обнаружили вспышку коронавируса: сначала COVID-19 зафиксировали лишь у трех работников, но позже протестировали весь коллектив, и случаев стало больше.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канал.

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"На предприятии "Киевхлеб" сначала трое работников пекарни №8 обратились к врачам с симптомами коронавируса. Тесты подтвердили у них COVID-19", — рассказал он.

По его словам, после этого был обследован и протестирован весь коллектив — 77 работников.

"37 человек оказались инфицированными. Цех-пекарню закрыли на карантин. Там осуществляют усиленную дезинфекцию. Все больные и контактные лица — на самоизоляции", — подчеркнул Кличко.

Он рассказал, что также в Соломенском районе Киева коронавирусом заразился один из специалистов районного управления образования. По состоянию на 7 августа было установлено 62 человека, с которыми контактировал больной, у трех из них — подозрение на COVID-19.

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Напомним, уже третий день подряд в Украине фиксируется рекорд по количеству новых больных на коронавирус в сутки.

В частности, за прошедшие сутки зафиксировано 1453 новых случая коронавируса, 531 человек выздоровел, а 33 — умерли.

Ранее власти Киева предупредили о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса.

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