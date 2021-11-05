В киевских аптеках начнут вакцинировать против гриппа

С 10 ноября в Украине стартует пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках. Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения, он призван упростить доступ украинцев к прививкам от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения.

"Возможность прийти в аптеку, приобрести вакцину и сразу сделать прививку значительно упрощает доступ к сезонной вакцинации против гриппа, что в условиях пандемии Covid-19 имеет чрезвычайно важное значение. Мы надеемся, что пилотный проект по прививке от гриппа в аптеках будет успешно реализован, продолжится и масштабируется в следующем году", — отметила гендиректор директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава Ирина Руденко.

Сейчас в ведомстве разрабатывают изменения в нормативно-правовые акты, в частности, в положение об организации и проведении профилактических прививок.

Проект приказа, в частности, предусматривает возможность профессиональным младшим бакалаврам, младшим бакалаврам и бакалаврам проводить процедуру вакцинации без участия врача. Также среди запланированных шагов — возможность фармацевтам делать прививки в аптеках.

Всего в этом сезоне в Украину планируют ввезти 1,25 млн доз вакцин от разных производителей. По информации Центра общественного здоровья при Минздраве, с начала эпидемического сезона (40-я неделя года) от гриппа вакцинировано уже 14,9 тысячи человек.

Как отметил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, максимум, который наблюдался в Украине в предыдущие годы, доходил до 1,5 млн вакцинированных в 2007 или 2008 году.

"Если же брать последние годы, то есть официальные данные, говорящие о примерно 0,5%. По неофициальной статистике (по количеству доз вакцин, выкупленных из аптек), можно говорить о 0,9% вакцинированных от гриппа. Имея население около 40 млн, почти 1% — это маловато. Конечно, ни о каком коллективном иммунитете речь не идет", — подчеркнул он.

По словам специалиста, вакцина нужна прежде всего тем, кто выходит на работу и от кого зависит жизнедеятельность страны — врачам, правоохранителям, военным, учителям и пожарным.

"Во многих странах именно такие категории и определяют как основные, приоритетные группы (кроме пациентов по состоянию здоровья), нуждающиеся в вакцинации. Ибо от них зависит жизнедеятельность страны и выполнение обязательств, которые берет на себя государство, которые закреплены в Конституции и законах, чтобы не нарушать право граждан на жизнь, здоровье, безопасность, образование, неприкосновенность и многое другое", — отметил Лапий.

В столичных аптеках смогут приобрести вакцину против гриппа в аптеке, там же пройти осмотр врача и привиться все, кому исполнилось 18 лет.

"Будет проведено измерение температуры, подписано информированное согласие. Серию и номер вакцины внесут в специальную форму №063/о, врач поставит свою подпись, все эти данные будут внесены в электронную систему. Кроме того, согласно правилам, вакцинированные лица должны оставаться недалеко от пункта вакцинации в течение 15-20 минут. Вакцина от гриппа является одной из самых безопасных, однако мы должны соблюдать правила", — цитируется в сообщении доктор медицинских наук, семейный врач и представительница организации "Академия семейной медицины Украины" Ирина Волошина.

Вакцинация будет проводиться с 10 по 14 ноября с 8:00 до 20:00 в пяти аптеках Киева: улица Ярославов Вал, 20; улица Московская, 46/2; улица Большая Васильковская, 112-А; улица Дмитриевская, 2; улица Срибнокильская, 2-А.

Отметим также, что в сентябре главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Украине совсем скоро может появиться собственная вакцина против гриппа.