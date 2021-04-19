В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

18 апреля в Шевченковском районе Киева, на улице Половецкой, 14 произошло разрушение ограждающих конструктивных элементов балкона.

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Как сообщает пресс-центр горуправления ГСЧС, информация о чрезвычайном происшествии поступила в оперативно-координационный центр в 18:34.

На место происшествия немедленно прибыли бойцы ближайших пожарно-спасательных подразделений, а также спасатели Киевской службы спасения.

Спасатели выяснили, что в 9-этажном жилом доме на 7-м этаже произошло разрушение элементов балкона, вследствие чего были задеты балконы 6-го и частично 5-го этажей.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава городского управления ГСЧС.

В результате инцидента, жертв и пострадавших нет. Причина возникновения данной ситуации устанавливается.

Напомним, 21 июня 2020 года в Дарницком районе Киева примерно в 09:50 произошел масштабный взрыв газа в десятиэтажном жилом доме на проспекте Григоренко, 41.

В результате взрыва были повреждены несколько этажей высотки, 3 человека погибли, 5 — пострадали, 23 — эвакуированы