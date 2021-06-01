В Китае зафиксирован случай заражения человека новым птичьим гриппом

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что у 41-летнего жителя провинции Цзянсу был подтвержден первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, передает Reuters.

Отмечается, что житель города Чжэньцзян был госпитализирован еще 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов.

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28 мая ему был поставлен диагноз "птичий грипп H10N3". При этом подробности о том, как этот человек был заражен данным вирусом, не сообщаются.

Мужчина находился в стабильном состоянии и был готов к выписке из больницы. Медицинское наблюдение за его близкими не выявило других случаев заражения.

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В Нацкомиссии здравоохранения КНР отмечают, что H10N3 — это низкопатогенный штамм вируса у домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах очень низкий. По данным регулятора, о других случаях заражения людей этим вирусом в мире ранее не сообщалось.

В свою очередь, как отметил координатор региональной лаборатории Чрезвычайного центра по трансграничным болезням животных при региональном бюро по Азии и Тихоокеанскому региону Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Филип Клаас, данный штамм является малораспространенным.

Так, за 40 лет до 2018 года было зарегистрировано всего около 160 изолятов вируса, в основном у диких или водоплавающих птиц в Азии и некоторых ограниченных частях Северной Америки, и пока что ни один из них не был обнаружен у кур. По словам Клааса, необходимо будет проанализировать генетические данные вируса, чтобы определить, похож ли он на старые вирусы или же это новая смесь разных вирусов.

Отмечается, что в Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, и некоторые спорадически заражают людей — обычно тех, кто работает с домашней птицей. При этом пока штамм H7N9 не погубил около 300 человек в 2016-2017 годах, значительных вспышек заражения людей птичьим гриппом не было.