В космосе нашли планету, на которой идут металлические дожди

Астрономы из университета Женевы утверждают, что на экзопланете WASP-76b идут железные дожди.

Об этом сообщает Ludwire со ссылкой на научный журнал Nature по информации издания, ученые в течение 60 дней наблюдали за планетой с помощью мощного телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, расположенной в Чили.

"Наблюдения показывают, что в атмосфере жаркой дневной стороны WASP-76b содержится много паров железа. Часть этого железа впрыскивается благодаря вращению планеты и атмосферным ветрам. Там железо встречается с гораздо более прохладной средой, конденсируется, в результате чего идет металлический дождь", — пояснила астрофизик Мария Роза Сапатеро Осорио.

WASP-76b находится на расстоянии около 640 световых лет от Земли. Она постоянно обращена к своей звезде одной стороной, подобно Луне. На дневной стороне планеты температура достигает 2100 градусов по Цельсию, что приводит к испарению металлов.

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Часть этих паров благодаря вращению планеты и атмосферным ветрам переносится на более холодную (1500 градусов по Цельсию) ночную сторону, где они конденсируются и выпадают в виде железного дождя.

Во время наблюдений астрономы выяснили, что на дневной и ночной сторонах WASP-76b не только разная температура, но и разные химические процессы, что подтверждают линии железных паров на границе двух сторон планеты. Это обнаружил спектрограф ESPRESSO, находящийся на телескопе VLT.

Напомним, исследователи из Национального института астрофизики Италии сообщают, что наблюдали изменения в активности Проксимы Центавра, которые указывают на то, что там может существовать еще одна планета.