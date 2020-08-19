Политика 20 минут назад

В Кремле заявили о подготовке встречи помощников "нормандской четверки"

Однако точной даты таких переговоров пока нет

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Власти России заявили о подготовке встречи помощников лидеров стран "нормандской четверки", однако точной даты пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

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Он отметил, что повестка встречи предсказуема и будет посвящена ходу реализации ранее достигнутых договоренностей.

"Знаю, что действительно подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись", — сказал Песков.

Ранее министры иностранных дел Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили перспективы проведения нормандской встречи.

Известно, что украинская сторона активно работает над организацией нормандских переговоров и все зависит от желания России.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на следующей нормандской встрече в Берлине будут зафиксированы успехи перемирия на Донбассе.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что следующая встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в августе 2020 года.

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