Происшествия 1 час назад

В Кривом Роге погибли 3 работника водоканала: во время работ их затянуло в насос (ВИДЕО)

Коммунальщики упали в горизонтальный отстойник глубиной 6 метров

На месте несчастного случая в Кривом Роге. Скриншот из видео ГСЧС На месте несчастного случая в Кривом Роге. Скриншот из видео ГСЧС
На месте несчастного случая в Кривом Роге. Скриншот из видео ГСЧС

В Кривом Роге (Днепропетровская область) 3 человека погибли во время выполнения работ на предприятии.

Правоохранители открыли по этому факту уголовное производство, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос.

Как сообщает местный журналист Олег Ермолинских в Telegram, погибли работники "Кривбассводоканала". По его словам, они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении, и их затянуло в насос.

Правоохранители по указанному факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Вскоре в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили подробности гибели работников водоканала в Кривом Роге.

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В частности, спасатели помогали поднимать тела на поверхность после того, как в канализационном отстойнике погибли три коммунальщика.

Так, 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение от диспетчера КП "Кривбассводоканал" о том, что на улице Никопольское шоссе Долгинцевского района на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

"Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. В результате происшествия погибли три человека (1962, 1982 и 1978 годов рождения)", — говорится в сообщении ГСЧС.

Все детали трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы.

Ранее в Днепре 15 августа в Центральном районе города прогремел взрыв в двухэтажном доме, в результате чего погибли два человека.

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