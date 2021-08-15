Происшествия 1 час назад

В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме: погибли 2 человека (ФОТО, ВИДЕО)

В помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси

На месте взрыв в Днепре. Фото: ГСЧС На месте взрыв в Днепре. Фото: ГСЧС
На месте взрыв в Днепре. Фото: ГСЧС

В Днепре утром в воскресенье, 15 августа 2021 года, в Центральном районе города прогремел взрыв в двухэтажном доме.

В результате происшествия погибли два человека, сообщает полиция Днепра.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, установлено, что в помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси.

"В результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили два уголовных производства, квалифицировав произошедшее, как несчастный случай и служебную халатность.

На данный момент полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

Читайте также:
Под Киевом в пятиэтажке прогремел взрыв (ФОТО)

Известно, что на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и представители газовой службы.

Ранее Главное управление полиции в Киеве завершило расследование дела о мощном взрыве в многоэтажке на углу проспекта Петра Григоренко и улицы Соломии Крушельницкой на столичном жилмассиве Осокорки 21 июня 2020 года.

Согласно материалам расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного жилого дома по улице Крушельницкой, 1, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Гаити произошло мощное землетрясение: погибли более 300 человек (ВИДЕО)
В Гаити произошло мощное землетрясение: погибли более 300 человек (ВИДЕО)
От наводнений на севере Турции погибли уже 40 человек (ФОТО, ВИДЕО)
От наводнений на севере Турции погибли уже 40 человек (ФОТО, ВИДЕО)
В Украине будут по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях
В Украине будут по-новому оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Талибы окружили Кабул: президент Афганистана согласился мирно отдать власть радикалам

  3. Украинский ЗАЗ будет серийно выпускать автобусы под маркой Mercedes

  4. Гороховский о стоимости monobank: "Нас уже не может купить ни один украинский банк"

  5. В Турции разбился пожарный самолет: погибли 5 россиян и 3 турок

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...