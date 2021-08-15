В центре Днепра прогремел взрыв в жилом доме: погибли 2 человека (ФОТО, ВИДЕО)

В Днепре утром в воскресенье, 15 августа 2021 года, в Центральном районе города прогремел взрыв в двухэтажном доме.

В результате происшествия погибли два человека, сообщает полиция Днепра.

В частности, установлено, что в помещении на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси.

"В результате взрыва погибли мужчина и женщина. В момент взрыва они находились в квартире", — говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили два уголовных производства, квалифицировав произошедшее, как несчастный случай и служебную халатность.

На данный момент полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

Известно, что на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и представители газовой службы.

Ранее Главное управление полиции в Киеве завершило расследование дела о мощном взрыве в многоэтажке на углу проспекта Петра Григоренко и улицы Соломии Крушельницкой на столичном жилмассиве Осокорки 21 июня 2020 года.

Согласно материалам расследования, взрыв газа, который привел к обрушению конструкций десятиэтажного жилого дома по улице Крушельницкой, 1, гибели пяти человек и травмированию трех, произошел из-за нарушения должностными лицами АО "Киевгаз" требований ряда нормативно-правовых актов.