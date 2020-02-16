Происшествия 1 час назад

В Крыму задержанных украинских рыбаков арестовали на 10 суток

Украинские рыбаки якобы признали факт браконьерства

В Крыму задержанных украинских рыбаков арестовали на 10 суток В Крыму задержанных украинских рыбаков арестовали на 10 суток
Вылов рыбы в Азовском море

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Об этом сообщает пресс-центр Федеральной службы безопасности России.

Также ФСБ опубликовало допрос украинских рыбаков.

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Как следует из видеозаписей допросов, еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы. Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.

В частности, один из украинцев заявил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в Азовском море. Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

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Имена арестованых, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Напомним, 15 февраля стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере якобы обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

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