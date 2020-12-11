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В Луганской области чиновнице вынесли приговор за госизмену: признали виновной и отпустили

Украинку завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории по семейным делам

Осужденная луганская чиновница. Фото: СБУ Осужденная луганская чиновница. Фото: СБУ
Осужденная луганская чиновница. Фото: СБУ

Беловодский районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одного из областных государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В частности, контрразведчики установили, что чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам.

"Женщину задержали боевики на КПВВ "Станица Луганская" и передали сотруднику ФСБ РФ, путем шантажа и психологического давления заставили ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, представитель российской спецслужбы отработал чиновнице задачу по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти. При этом полученные сведения она должна была передавать куратору лично во время очередных встреч на линии разграничения.

"После возвращения на контролируемую государством территорию женщина была уличена контрразведчиками при попытке выполнить полученное от российской спецслужбы задачи и добровольно сообщила о всех обстоятельствах своей вербовки", — доложили в ведомстве.

Теперь же суд признал гражданку Украины виновной в приготовлении к госизмене.

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"При этом, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности", — информировали в СБУ.

Известно, что досудебное расследование осуществлялось под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Украинские правоохранители также в очередной раз призывают граждан Украины воздержаться от посещения временно оккупированных территорий, отмечая, что особый интерес для врага составляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам.

Кроме того, в СБУ напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время, согласно части 2 статьи 111 УК, освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по фактам возможной государственной измены главой Конституционного Суда Украины (КСУ) Александром Тупицким.

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