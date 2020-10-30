Политика 60 минут назад

ГБР начало расследование о возможной госизмене главой Конституционного суда

В ГБР подозревают, что глава Александр Тупицкий в июле 2018 года самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку по законодательству Российской Федерации

Фото: Facebook/КСУ Фото: Facebook/КСУ
Фото: Facebook/КСУ

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали расследование по фактам возможной государственной измены главой Конституционного Суда Украины (КСУ) Александром Тупицким.

Об этом заявил исполняющий обязанности директор ГБР Алексей Сухачев, передает пресс-служба ведомства.

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"Следственными Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", — отметил Сухачев.

По предварительной информации, глава КСУ в июле 2018 года самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку по законодательству Российской Федерации.

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Как отмечают в ГБР, в результате этой сделки Тупицкий признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его под юрисдикцию РФ.

Таким образом, он может совершил деяние в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируемые по части 2 статьи 197-1 и части 1 статьи 111 УК Украины — говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны 29 октября президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций чиновников продолжит работу, несмотря ни на что. 

Кабинет министров после этого обязал НАПК возобновить работу реестра.

В свою очередь, Государственное бюро расследований вызвало на допрос председателя КС Александра Тупицкого, а Зеленский уже подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий прекращение полномочий всех судей КС.

ГБР также заявило, что исследует влияние преступной организации, в которой мог состоять Тупицкий, на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов; а также принятие мер к сокрытию этой ОПГ своих преступлений.

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