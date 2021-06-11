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30 минут назад

В Мелитополе создадут уникальный Музей черешни для привлечения туристов

Первая концепция будущего Музея черешни будет представлена ​​в начале июля 2021 года

Фото: zoda.gov.ua Фото: zoda.gov.ua
Фото: zoda.gov.ua

В Украине появится первый в стране Музей черешни.

Его намерены создать в Мелитополе Запорожской области, сообщает пресс-служба Мелитопольского горсовета.

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Указано, что обустройство музея предусматривает Дорожная карта развития туристической дестинации Приазовья на 2021-2030 годы. Она была разработана лучшими экспертами по туризму на заказ проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" (USAID ERA).

"Увеличение туристического потока в два раза, увеличение туристического сезона до 9 месяцев и создание Музея черешни в Мелитополе — такими будут результаты ее воплощения", — говорится в сообщении.

Как заявил городской голова Иван Федоров, долгое время Мелитополь был городом, который ассоциировался исключительно с машиностроением и частично с садоводством. Сегодня же перспективным является направление туризма.

"Главная изюминка Мелитополя и Мелитопольского района — мелитопольская черешня. Несколько лет мы носим идею создать в Мелитополе Музей черешни. Надеюсь, что нам удастся реализовать этот проект", — отметил мэр.

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В свою очередь консультант проекта USAID ERA Анна Романова заявила, что Мелитополю в этом проекте отведена очень серьезная роль — хаба, который на пути ко всем туристическим местам Приазовья.

"Музей черешни станет туристско-информационным центром, где турист сможет купить туристические продукты, туры. Это уникальный проект. За последние годы восприятие Мелитополя среди украинцев очень изменилось. Все теперь знают: если черешня — это Мелитополь", — констатировала она.

Как ожидается, первая концепция будущего Музея черешни будет представлена ​​в начале июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что урожай черешни в Украине в 2021 году потерян, по меньшей мере, уже на 80%, виной чему стал нетипичный объем осадков в конце мая — начале июня.

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