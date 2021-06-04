"Надежда тает с каждым днем": Украина из-за дождей потеряла урожай черешни уже на 80%

Урожай черешни в Украине в нынешнем году потерян по меньшей мере уже на 80%, виной чему стал нетипичный объем осадков в конце мая — начале июня.

Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на агронома-садовода компании "Аврора" (Широкое Пологовского района Запорожской области) Евгению Никитюк.

"Мы пока не можем полноценно оценить потери, так как дожди идут и будут продолжатся еще некоторое время. Но надежда остается только на 20% урожая. Хотя и она тает с каждым днем", — отметила она.

По словам Никитюк, погода изначально сформировала стрессовые условия для растений, в которых они находятся и сейчас.

"За 10 лет моей практики не было ни разу подобной ситуации. Наши агрономы, которые работают более 35 лет, тоже не могут вспомнить весну с такими осадками", — заявила специалист.

Она добавила, что период вегетации черешни в текущем году сильно сместился — на две-три недели, из-за чего деревья сами сбрасывают потенциальный урожай.

"Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание: черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться", — рассказала агроном.

При этом, по словам специалиста, защитить сады какими-либо средствами в текущих условиях невозможно, поскольку дожди идут сутками непрерывно, что лишает такие мероприятия смысла.

Никитюк отметила, что аналогичная ситуация наблюдается со сливами и абрикосами: эти деревья также сбрасывают плоды, будучи в состоянии стресса. В то же время будущий урожай яблок, по ее словам, в этом контексте оценивать пока рано.

Отметим при этом, что в Ягодной ассоциации Украины в середине мая прогнозировали, что цены на ягоды в этом году будут даже ниже прошлогодних.