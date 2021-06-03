Общество 50 минут назад

Лето в Украине будет дождливым и прохладным и закончится после 20 августа — метеоролог

Воздух начнет прогреваться после 10 июня, а устойчивого тепла можно ожидать после 15 числа

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине прохладная и дождливая погода, "открывшая" лето 2021 года, может сохраниться до конца сезона.

Так считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, сообщает "Обозреватель".

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"Погодные условия этого года неординарные. Предыдущие годы не были такими прохладными, как этот. Те годы были намного теплее, горячее", — пояснила она.

По словам метеоролога, нынешняя весна была активной, но холодной, затяжной и неустойчивой.

Согласно ее прогнозу, первый месяц лета в этом году будет прохладным и дождливым, сильные ливни ожидаются во второй половине месяца. В первой половине ожидаются неоднократные похолодания, в низинах на Прикарпатье и в Карпатах могут быть заморозки.

Ожидается, что воздух начнет прогреваться после 10 июня, а устойчивого тепла можно ожидать после 15 числа. К третьей декаде месяца температура станет очень комфортной для отдыха. В центральных районах Украины в отдельные дни можно ожидать +28-30 градусов.

В свою очередь второй месяц лета будет сухим и теплым, с двумя периодами понижения температуры. К июлю дожди в Украине прекратятся, в начале месяца осадков будет очень мало, но возможны неоднократные кратковременные похолодания. После первой пятидневки температура поднимется до +28-30 градусов.

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Ближе к 20 числам месяца ожидаются дожди и грозы, усиление ветра. Ухудшение погоды будет сопровождаться похолоданием. Уже до конца месяца возможны незначительные осадки, температура около +25-28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до 30 градусов выше нуля.

Конец лета, по данным Мартазиновой, будет неустойчивым, холодным и дождливым. Фактически лето в Украине закончится после 20 августа. По словам метеоролога, своей дождливостью август очень напомнит июнь.

В первой декаде месяца будет тепло, до +30 градусов, а в отдельные дни месяца температура может подниматься до 31-32 градусов тепла. Но своими колебаниями августовская погода будет напоминать весну: пять дней теплых, пять холодных, со снижением температуры до +20-25 градусов.

Уже после 20 августа ожидается резкое понижение температуры и сильные  дожди.

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По словам Мартазиновой, прогноз актуален для центральных регионов страны, но все процессы, которые связаны с дождями и похолоданиями, крупномасштабные и касаются всей территории Украины. Прогноз может отличаться на один-два дня, температура — плюс-минус 1-2 градуса.

При этом погодные "качели" метеоролог объясняет тем, что с начала нашего века стала развиваться новая атмосферная циркуляция, которая только ищет правильное положение. На это может понадобиться еще около 15-20 лет. Поэтому 2022 год может быть похож на нынешний.

"Атмосферную циркуляцию определяют циклоны и антициклоны. Эти циклоны сейчас определяют свои характеристики на ближайшие годы. Когда она установится? Лет через 15-20 годы будут похожи один на другой, но неустойчивость будет сохраняться", — спрогнозировала синоптик.

Известно, что в Киев метеорологическое лето в этом году пришло 14 мая, что на три дня позже средних многолетних показателей, о чем свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В частности, в прошлом году температура Земли якобы достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет.

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