Лето в Украине будет дождливым и прохладным и закончится после 20 августа — метеоролог

В Украине прохладная и дождливая погода, "открывшая" лето 2021 года, может сохраниться до конца сезона.

Так считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, сообщает "Обозреватель".

"Погодные условия этого года неординарные. Предыдущие годы не были такими прохладными, как этот. Те годы были намного теплее, горячее", — пояснила она.

По словам метеоролога, нынешняя весна была активной, но холодной, затяжной и неустойчивой.

Согласно ее прогнозу, первый месяц лета в этом году будет прохладным и дождливым, сильные ливни ожидаются во второй половине месяца. В первой половине ожидаются неоднократные похолодания, в низинах на Прикарпатье и в Карпатах могут быть заморозки.

Ожидается, что воздух начнет прогреваться после 10 июня, а устойчивого тепла можно ожидать после 15 числа. К третьей декаде месяца температура станет очень комфортной для отдыха. В центральных районах Украины в отдельные дни можно ожидать +28-30 градусов.

В свою очередь второй месяц лета будет сухим и теплым, с двумя периодами понижения температуры. К июлю дожди в Украине прекратятся, в начале месяца осадков будет очень мало, но возможны неоднократные кратковременные похолодания. После первой пятидневки температура поднимется до +28-30 градусов.

Ближе к 20 числам месяца ожидаются дожди и грозы, усиление ветра. Ухудшение погоды будет сопровождаться похолоданием. Уже до конца месяца возможны незначительные осадки, температура около +25-28 градусов. Остальные дни должны быть сухими и теплыми, до 30 градусов выше нуля.

Конец лета, по данным Мартазиновой, будет неустойчивым, холодным и дождливым. Фактически лето в Украине закончится после 20 августа. По словам метеоролога, своей дождливостью август очень напомнит июнь.

В первой декаде месяца будет тепло, до +30 градусов, а в отдельные дни месяца температура может подниматься до 31-32 градусов тепла. Но своими колебаниями августовская погода будет напоминать весну: пять дней теплых, пять холодных, со снижением температуры до +20-25 градусов.

Уже после 20 августа ожидается резкое понижение температуры и сильные дожди.

По словам Мартазиновой, прогноз актуален для центральных регионов страны, но все процессы, которые связаны с дождями и похолоданиями, крупномасштабные и касаются всей территории Украины. Прогноз может отличаться на один-два дня, температура — плюс-минус 1-2 градуса.

При этом погодные "качели" метеоролог объясняет тем, что с начала нашего века стала развиваться новая атмосферная циркуляция, которая только ищет правильное положение. На это может понадобиться еще около 15-20 лет. Поэтому 2022 год может быть похож на нынешний.

"Атмосферную циркуляцию определяют циклоны и антициклоны. Эти циклоны сейчас определяют свои характеристики на ближайшие годы. Когда она установится? Лет через 15-20 годы будут похожи один на другой, но неустойчивость будет сохраняться", — спрогнозировала синоптик.

Известно, что в Киев метеорологическое лето в этом году пришло 14 мая, что на три дня позже средних многолетних показателей, о чем свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В частности, в прошлом году температура Земли якобы достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет.