Погода в Украине в июне будет комфортной: после пасмурного начала месяца стоит ждать тепла

Июнь в Украине начнется с дождей и пасмурной погоды, в то время как вторая половина месяца ожидается более солнечной и теплой. Об этом свидетельствуют данные сервисов World Weather и "Рамблер. Погода".

Так, погода в Киеве в первую неделю июня ожидается в основном облачной, возможны дожди, особенно вероятные 3-го числа.

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После первого, самого холодного дня месяца ночные температуры будут колебаться в течение июня в пределах +15...+17 (по данным, World Weather, во второй половине месяца будет даже +18...+20), а дневные — на уровне +21...+26.

Прогноз погоды в Харькове на первые несколько дней месяца — тоже облачная погода с возможностью выпадения осадков. Ночная температура будет составлять около +15...+16 градусов, дневная — +22...+24.

Середина июня ожидается более ясной и на пару градусов более теплой, а ближе к концу месяца харьковское небо снова периодически будут затягивать облака при дневной температуре +25...+27.

Днепр 2 июня с большой вероятностью ждут дожди, хотя они осадки могут пойти и в другие дни в начале месяца. Ночная температура в городе в его начале будет составлять около +16..+17, дневная же будет медленно повышаться в пределах +22...+24.

Примерно с 10-го числа периодически будут появляться дни с облачностью, но большинство времени будет ясно и, соответственно, более тепло — +18...+20 ночью и +25...+28 днем.

В Одессе месяц также начнется с дождей, наиболее вероятных 2 и 3 июня. Ночная температура будет порядка +14...+16 градусов, дневная +21...+25 с тенденцией к медленному потеплению.

После 9 июня в южном городе-миллионнике также периодически будут проскакивать дни с облачностью при достаточно стабильном температурном режиме — +19...+21 ночью и +25...+27 днем.

В свою очередь во Львове самое начало лета тоже будет пасмурным с вероятными небольшими дождями. Первые пару дней ночью будет не выше +12, а днем не выше +18, однако уже к 6-7 числам потеплеет до +22...+23.

Дальнейшую погоду в центре Западной Украины сервисы дают по-разному: если "Рамблер" считает, что она почти все дни будет ясной, то World Weather в основном прогнозирует переменную облачность. В районе 14 июня ожидается похолодание до +19...+20 градусов, но в остальные дни до и после днем будет в основном около +22....+23 градусов.

Напомним, что в ближайшие дни конца мая погода в Украине будет не самой лучшей: ожидаются небольшие дожди, которые дольше всего задержатся в западном регионе страны.