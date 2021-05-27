В Украину идут дожди: какая погода в Киеве и регионах будет в ближайшие дни

28 мая погода в Украине перестанет быть солнечной — ожидаются дожди с грозами по всей территории страны, кроме Одесской области. При этом, как свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра, слабые осадки при температуре +21...+24 ждут северные регионы, Подолье и Буковину уже в четверг, 27 мая. Ночью температура упадет на западе страны до +8...+10, в центре и востоке — до +13...+15, на северо-востоке и юге — до +12...+14.

Днем в пятницу в западных областях ожидается +18...+20, в Черкасской, Киевской и Черниговской областях +21...+25, на юго-востоке страны +25...+28. Ночную температуру УГМЦ указывает в +10...+12 для западных и центральных регионов и +13...+15 для северных, восточных и южных, в Одесской же ожидается +15...+17.

В Киеве днем 28 мая будет +23...+25, в Харькове +26...+28, в Одессе +22...+24, в Днепре +25...+27. В то же время во Львове столбики термометров не будут подниматься выше +20.

В свою очередь, по данным сервиса Gismeteo, в Киеве днем возможны и прояснения, при этом температура будет не выше +21. В Харькове же ожидается солнечное утро, днем и вечером переменная облачность, возможен и небольшой дождь при температуре до +26. В Днепре же Gismeteo дождя не обещает вовсе, небо будет преимущественно ясным. В Одессе дождь возможен лишь вечером, когда температура поднимется до +23. Во Львове утром и днем будет дождь с периодическими прояснениями, но воздух прогреется лишь до +16.

29 мая, как сообщают государственные синоптики, на западе страны слабый дождь продолжится уже без гроз, при этом немного похолодает — до +15...+18 днем и +9...+11 ночью (на Закарпатье +7...+9 градусов).

В остальных регионах все также ожидаются незначительные осадки с грозами. Ночью будет в пределах +12...+15 градусов, днем же в центре и на юге воздух прогреется до +20...+23, на востоке Украины — до +23...+26, в Луганской области +25...+27.

Погода в Киеве в субботу ожидается все же более прохладной — днем будет +18...+20 градусов и все тот же дождь с грозой. В Харькове будет +20...+22, в Одессе +21...+23, в Днепре +23...+25, во Львове — лишь +16...+18 градусов.

При этом Gismeteo прогнозирует в столице сильный дождь с грозой ночью, который днем ослабеет при температуре +15, но не прекратится. Вечером может выглянуть солнце, а температура — подняться до +18.

По Харькову и Днепру этот сайт дает дождь с грозой при периодических прояснениях. В Одессе же дождь может утром субботы и вовсе прекратиться, при этом в течение дня будет около +20. Во Львове же днем ожидается лишь +14...+15, однако предыдущая ночь будет ясной, после чего снова пойдут дожди с переменной облачностью.

Прогноз погоды на 30 мая Укргидрометцентр дает более благоприятный: примерно на половине территории Украины — на юге и на севере — дожди закончатся, однако в полосе регионов от Закарпатья до Харькова осадки останутся.

При этом похолодание в воскресенье продолжится — на западе страны ожидается ночью лишь +5...+7 градусов, днем +14...+17. Чем дальше на восток и на юг, тем будет теплее: так, в Запорожской области и на Донбассе ожидается +21...+23 градуса.

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В Киеве 30 мая, по данным УГМЦ, наступит ясная погода. Ночная температура составит +8...+10 градусов, дневная — +18...+20. В Одессе ожидается аналогичная погода, но на три градуса теплее. В Харькове и Днепре продолжится небольшой дождь, днем будет в пределах +19...+22. Во Львове воздух прогреется лишь до +14...+16.

В то же время Gismeteo ожидает в украинской столице облачную погоду утром и дождь в течение дня при температуре не выше +18, небо же прояснится лишь после захода солнца. В Одессе ожидается ясная погода, но не теплее +20.

В понедельник, 31 мая, согласно ожиданиям госсиноптиков, осадки покинут центральные области, но затронут Одесскую. Температурный режим в регионах страны при этом останется практически тем же, что и в воскресенье.

В столице Украины в этот день ожидается ночью +9...+11, днем +17...+19. Ясная погода придет в понедельник в Харьков и Днепр. В первом потеплеет до +23...+25, во втором же снизится примерно на один градус, до +20...+22. В Одессе будет дождливо при такой же температуре. Во Львове ожидается незначительное потепление до +16...+18, но осадки так и не прекратятся.

Gismeteo же прогнозирует, наоборот, в Киеве облачную погоду с небольшим дождем при температуре +13, а в Одессе — ясное небо утром с переменной облачностью без осадков днем при температуре +19.