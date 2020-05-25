В Минэкономразвития пояснили, какие службы попадают под мораторий на проверку бизнеса

В Украине насчитывается минимум две большие категории проверок. Об этом в комментарии о введении моратория на проверку бизнеса заявили в Минэкономразвития.

"Первая категория, на которую есть мораторий на карантин — это так называемый государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а НЕ по органам. То есть, в той же Госпотребслужбе около 15 сфер контроля, и одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие — нет (например, отдельно выделенное государственное регулирование цен). Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и так далее (всего более 80 сфер). Весь этот вид контроля регулируется Законом Украины №877 от 05.04.2007 "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности"", — говорится в сообщении.

Этот же Закон устанавливает все базовые правила проведения проверок, а также именно для этого вида контроля распространяется действие интегрированной автоматизированной системы государственного надзора (контроля) — так называемый Инспекционный портал. На нем для таких проверок публикуются планы, результаты, отчеты о выполнении планов.

Вторая категория — это проверки, осуществляемые в сферах, не подпадающих под действие Закона (статья 2 Закона Украины 877):

– валютный контроль;

– налоговый контроль;

– таможенный контроль;

– государственный экспортный контроль (кроме некоторых вопросов космической деятельности);

– контроль за соблюдением бюджетного законодательства;

– банковский надзор;

– государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции;

– государственный надзор (контроль) в области телевидения и радиовещания;

– государственный надзор (контроль) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг;

– законодательство в сферах энергетики и коммунальных услуг;

– государственный рыночный надзор и контроля непищевой продукции.

"Отдельно стоит остановиться на государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции. Контроль в этой сфере осуществляют семь органов в соответствии с перечнем видов продукции, подлежащей контролю. Среди этих органов — Гоструда, ГСЧС, Госпотребслужба. Все они, с одной стороны, находятся под мораторием для большинства из их сфер контроля, но могут осуществлять любые проверки в части рыночного надзора. Законами 530-их и 533-их на время карантина запрещены плановые проверки для первой категории и налоговые проверки с некоторыми исключениями", — сообщили в министерстве.

Таким образом, три вывода о проверках:

– проверки во время карантина возможны;

– проверки второй категории НЕ подпадают под мораторий (за исключением налоговых, запрещенных отдельно);

– проверки второй категории НЕ отображаются на инспекционном портале inspections.gov.ua.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлила до конца карантина ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Среди них — мораторий на проведение документальных и фактических проверок.