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1 час назад

В Минфине не видят рисков для девальвации гривни

У Сергея Марченко нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США

Сергей Марченко. Фото: Минфин Сергей Марченко. Фото: Минфин
Сергей Марченко. Фото: Минфин

В Министерстве финансов Украины не усматривают рисков существенной девальвации гривни до конца 2020 года.

Об этом в интервью для портала "Минфин" сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба министерства.

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"Для Минфина курс гривни к доллару США является исключительно техническим показателем, который используется для расчетов бюджетных показателей. У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривни к доллару США, и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", — отметил он.

По его словам, нет и фундаментальных макроэкономических факторов относительно этого.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии covid-19, прогнозировать значения высоковолатильных показателей достаточно сложно", — сказал Марченко.

Он отметил, что курсовая динамика, кроме непосредственно монетарной политики, формируется под действием ряда внешних и внутренних факторов, как фундаментальных, так и ситуативных.

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При этом, в соответствии с положениями действующего законодательства, ответственным за валютно-курсовую политику является Национальный банк, который не противодействует фундаментальным рыночным факторам, а лишь сглаживает чрезмерные курсовые колебания и обеспечивает поддержание ценовой стабильности.

Напомним, в октябре гривня снизилась к доллару и евро примерно на одинаковую величину. Официальный курс доллара, установленный НБУ, вырос за месяц с 28,2989 грн до 28,4383 грн. Официальный курс европейской валюты вырос за это время с 33,1309 грн до 33,2984 грн.

Вместе с тем, среднегодовой курс доллара на 2021 год, по которому рассчитывается Государственный бюджет, составляет 29,1 грн за доллар.

Как сообщалось, предложения иностранной валюты на межбанковском валютном рынке 4 ноября, как и в предыдущий день 3 ноября, превышали спрос. Выкупать излишек валюты Нацбанк не выходил. В результате, это привело к укреплению курса гривни.

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