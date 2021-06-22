В Молдове конфисковали крупнейшую в истории страны партию героина

19 июня в Молдове задержали семь человек по делу о контрабанде наркотиков, у которых изъяли 235 кг героина.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики, это самая крупная изъятая партия героина за всю историю Молдовы.

В понедельник суд Кишинева арестовал на 30 суток троих из семи задержанных. Двое из них являются гражданами Турции.

Решения по четырем другим задержанным суд рассмотрит позднее.

Согласно материалам дела, наркотики ввозили на территорию страны небольшими партиями, чтобы затем переправить в Германию.

Напомним, в начале января Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в Евросоюз крупной партии героина из Турции.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года в Одессе сотрудники СБУ утилизировали наркотики, которые являлись вещественными доказательствами в завершенных уголовных производствах.

Всего было уничтожено около 4 тонн наркотиков. Мероприятия проводились в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Источник фото: Depositphotos.