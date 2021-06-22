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В мире 50 минут назад

В Молдове конфисковали крупнейшую в истории страны партию героина

Наркотики ввозили на территорию страны небольшими партиями, чтобы затем переправить в Германию

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

19 июня в Молдове задержали семь человек по делу о контрабанде наркотиков, у которых изъяли 235 кг героина.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики, это самая крупная изъятая партия героина за всю историю Молдовы.

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В понедельник суд Кишинева арестовал на 30 суток троих из семи задержанных. Двое из них являются гражданами Турции.

Решения по четырем другим задержанным суд рассмотрит позднее.

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Согласно материалам дела, наркотики ввозили на территорию страны небольшими партиями, чтобы затем переправить в Германию.

Напомним, в начале января Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду в Евросоюз крупной партии героина из Турции. 

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года в Одессе сотрудники СБУ утилизировали наркотики, которые являлись вещественными доказательствами в завершенных уголовных производствах.

Всего было уничтожено около 4 тонн наркотиков. Мероприятия проводились в рамках противодействия незаконному обращению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Источник фото: Depositphotos.

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