Общество 20 минут назад

В ночь на 31 октября Украина переходит на зимнее время

С воскресенья украинцы начнут жить по зимнему времени

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В ночь с 30 на 31 октября 2021 года в Украине переведут стрелки часов на час назад. Таким образом, с воскресенья украинцы начнут жить по зимнему времени.

Перевод часов проводится в Украине дважды в год: в последнее воскресенье октября — на час назад, а в последнее воскресенье марта — на час вперед.

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Эта процедура регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории Европейского Cоюза на основании Директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от января 2001 года.

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Стоит отметить, что 31 октября в Харькове состоятся выборы мэра, и местные жители должны учесть этот фактор, отправляясь на голосование.

Напомним, в сентябре 2020 года заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук подал законопроект об отказе от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Однако 19 марта 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект об отмене сезонного перевода стрелок часов в Украине.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе начали изучать возможность отмены перехода на летнее время еще осенью 2017 года.

4 марта 2019 года Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента проголосовал за то, чтобы отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в Евросоюзе.

Источник фото: Depositphotos

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