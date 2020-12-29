В ноябре средняя зарплата в Украине просела на 1,5% к октябрю

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в ноябре составила 11987 грн, что в 2,4 раза выше актуального уровня минимальной заработной платы (5000 грн). Об этом сообщает Госслужба статистики.

По сравнению с октябрем размер номинальной зарплаты уменьшился на 1,5%, а относительно ноября 2019 года — увеличился на 12,2%.

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Реальная же зарплата в ноябре упала на 2,8% относительно октября и выросла на 8,1% относительно показателя годичной давности.

Самая высокая официальная зарплата наблюдается в сфере информации и телекоммуникации — в ноябре она составила 21079 грн, увеличившись на 5,1% к октябрю и на 17,1% за год.

При этом относительно ноября-2019 больше всего выросла ноябрьская зарплата у врачей и соцработников — на 48,5% до 10424 грн.

Самое большое относительное падение продемонстрировала средняя зарплата в сфере питания и размещения: на 6,8% за год и на 9% за месяц — до 6331 грн (она же является самой низкой среди всех отраслей).

В то же время средняя зарплата относительно октября-2020 больше всего упала в сфере искусств, спорта, развлечений и отдыха — на 10,9% до 10212 грн.

Среди отраслей промышленности самая высокая зарплата в ноябре была в сфере фармацевтики — 21351 грн, а самая низкая — 7937 грн — в текстильной промышленности. Относительно октября зарплаты упали на пару процентов почти во всех отраслях, при этом сразу на 38,4% (до 12741 грн) они сократились в сфере производства компьютеров и электроники. Эта же сфера производства оказалась единственной, где зарплаты упали за год (на 0,9%).

Регионами с самыми высокими зарплатами по итогам ноября стали: Киев — 17582 грн, Донецкая область — 12781, а также Киевская область — 12172 грн. Во всех остальных областях уровень зарплат ниже среднеукраинского.

Менее 10 тысяч грн средняя зарплата зафиксирована в Черниговской области (9615), Херсонской (9738), Волынской (9807) и Житомирской (9866).