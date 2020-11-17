Экономика 40 минут назад

Названа доля украинцев, которые получают зарплату свыше 25 000 грн

Чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5 000 грн до 6 000 грн — 19% штатных работников

Фото: torange.biz Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

Государственная служба статистики обнародовала распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в сентябре 2020 года.

При этом зарплату свыше 25 000 грн насчитали для 6,6% работников в Украине, сообщается на сайте Госстата.

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Указано, что чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 5 000 грн до 6 000 грн — 19% штатных работников.

По данным статического ведомства, всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 6,92 млн человек, что на 2% больше, чем в июне (6,78 млн человек).

Известно, что среди них было начислено:

- до 5 000 грн — 8,2%;

- от 5 000 до 6 000 грн — 19,0%;

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- от 6 000,01 до 6 500 грн — 5,7%;

- от 6 500,01 до 7 000 грн — 5,2%;

- от 7 000,01 до 8 000 грн — 7,4%;

- от 8 000,01 до 10 000 грн — 11,1%;

- от 10 000,01 до 12 000 грн — 9,9%;

- от 12 000,01 до 15 000 грн — 11,1%;

- от 15 000,01 до 20 000 грн — 10,5%;

- от 20 000,01 до 25 000 грн — 5,3%;

- более 25 000 грн — 6,6%.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2020 года составила 11 998 грн. Это — на 4,8% (на 552 грн) больше по сравнению августом (11 446 грн).

Как сообщалось, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-сентябрь 2020 года составляла 11 199 грн. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года зарплата выросла на 9,2%.

По данным статистического ведомства, больше всего упали зарплаты в авиационном транспорте — на 22,5%. В то же время зарплаты в этой сфере остаются самыми высокими в Украине — 21 048 грн в месяц, что почти в 2 раза больше, чем в целом по экономике.

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