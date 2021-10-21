Политика 30 минут назад

В ОПЗЖ решили выгнать Киву из партии

Нардеп рассказал о конфликте с Полтавской областной ячейкой, но предположил, что от него избавляются и из-за поздравления Путина

Илья Кива. Фото: Facebook-страница нардепа Илья Кива. Фото: Facebook-страница нардепа
Илья Кива. Фото: Facebook-страница нардепа

Депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива заявляет, что конференция Полтавской областной организации этой политсилы решила исключить его из партии. Об этом он рассказал PavlovskyNews в кулуарах парламента.

"Представители в партии Бойко Юрия Анатольевича, которого я, кстати, уважаю, и Левочкина Сергея Владимировича действительно добились моего исключения из партии. Это была системная их работа, которую они вели на протяжении целого года, потому что я не давал им возможность сливать партию, продавать ее, подделывать документы, вести деструктивные действия по отношению к партийной системе. Они привыкли торговать, продавать, зарабатывать на этом деньги", — заявил депутат.

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По его словам, он изначально шел в партию с другими целями и намерениями, а именно укрепить эту политсилу, чтобы она смогла в будущем стать властью.

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"У нас миссия! И она точно никак не может быть перепачкана подобной грязью. Я их не устраиваю однозначно со своей принципиальной позицией, со своими поздравлениями Путину, со своей позицией по отношению к нацистским преступникам Бандеры. Да, я, наверное, единственный, кто в партии имеет силы и смелость это говорить, и это, наверное, раздражает. Поэтому было принято такое решение. Какое будет принято решение у руководства — это вопрос", — добавил Кива.

При этом нардеп уточнил, что фактической причиной такого шага стал его конфликт с главой областной ячейки Олегом Сазоновым.

"Господин Сазонов продал квоту ОПЗЖ, я его в этом уличил. Потом Сазонов подделал документы стратегического совета, я его и в этом уличил, обратился сейчас в правоохранительную структуру, чтобы они расследовали факт подделки документов и искажение избирательного процесса. Это все не укладывается в формат правил и взаимоотношений, которые были до меня. Поэтому он созвал конференцию и решил исключить меня из партии", — отметил политик.

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Он также подчеркнул, что готов как к диалогу с руководством партии, "так и к резким, бескомпромиссным действиям", однако не смог ответить, когда такие действия могут последовать.

"Я точно так же, как и вы, сегодня увидел этот ролик, сбор этого шабаша обиженных, которых обличили в преступлении, которое собрали себе какое-то мероприятие. Я сегодня подходил к Бойко, показывал ему этот ролик и просил дать оценку. Он пока ничего не сказал. Пока что я позиции руководства не слышал", — добавил Кива.

Однако, помимо этого, нардеп вышел в эфир российского телеканала "Россия 1", где прокомментировал данную ситуацию несколько иначе, призвав все же дождаться решения руководства партии по его исключению.

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"Меня невозможно исключить из ОПЗЖ, потому что я и есть ОПЗЖ — та партия, которая придет к власти и восстановит наши дружеские, братские взаимоотношения... Кто меня может исключить? В данном случае это чистый фейк, это манипуляция, меня никто не исключил. Давайте дождемся позицию партии, того же Бойко, Левочкина", — заявил Киева.

В свою очередь коллега Кивы по фракции Ренат Кузьмин заявил на своей странице в Facebook, что Бойко отрицает исключение Кивы из партии и назвал эту информацию фейком.

"Для меня, например, все происходящее — полная неожиданность, если не сказать больше. Если фейк — ждем опровержения. Не фейк — ждем объяснения", — добавил от себя Кузьмин.

Ситуацию также прокомментировал второй сопредседатель фракции ОПЗЖ в Раде Вадим Рабинович, опубликовав короткое совместное видео с Кивой.

"Ну что, бредоносные, кого вы хотите исключить из партии? Киву? Хрена лысого! Понятно? Пока!" — заявил он.

Напомним, что ранее Кива поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, который тот отмечает 7 октября.

"Сегодня я хочу поздравить лидера своей нации и дружественного нам народа... Вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да прибудет с вами сила!" — заявил политик на опубликованном тогда видео.

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