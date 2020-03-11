В правительстве нашли руководителя в Министерство энергетики

Кабинет министров на заседании 10 марта назначил Виталия Шубина временно исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом говорится в сообщении соответствующего министерства.

Отметим, что в 2004-2011 годах он работал работал в департаменте правового обеспечения государственного предприятия "Энергорынок", после чего перешел на должность главного специалиста отдела взаимодействия с госкомпаниями ООО DTEK Power Trade (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). В ДТЭК он продолжил работать до 2014 года, возглавляя отдел по сопровождению регуляторных проектов холдинга.

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Отметим также, что в период с 2014 по 2016 года Шубин руководил юрдепартаментом, а также был замдиректора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов в компании "Энергетические ресурсы Украины". В 2017-2018 годах руководил Арцизской ветровой электростанцией, а также возглавлял по совместительству Измаильскую, Килийскую и Суворовскую ветровые электростанции в Одесской области. С февраля 2018 года работал директором Днепро-Бугской ветровой электростанции, а с 9 октября 2019 года Шубин занимал пост первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, что правительство 10 марта определилось также с заменой министру экономического развития и торговли Тимофею Милованову. Его обязанности временно будет исполнять Павел Кухта.

Он был старшим советником Kesarev Consulting и экономистом общественной организации (ОО) "Центр экономической стратегии", входил в состав "Реанимационного пакета реформ". Также Кухта был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, где работал вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах — советник министра финансов, в 2016-2019 годах — советник премьер-министра. Последние месяцы он был заместителем министра в МЭРТ, где занимался вопросами проведения приватизации государственных предприятий и построением современной системы управления государственным имуществом.