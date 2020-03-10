Политика 60 минут назад

Кабмин нашел временную замену Милованову

Им станет экс-замглавы Стратегической группы советников по поддержке реформ

Кабмин нашел временную замену Милованову Кабмин нашел временную замену Милованову
Вр.и.о главы МЭРТ Павел Кухта. Фото: Facebook

Кабинет министров 10 марта назначил вместо первого заместителя экс-министра экономического развития Тимофея Милованова Павла Кухту временно исполняющим обязанности руководителя Министерства экономического развития и торговли.

Об этом сам Кухта написал у себя на странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", — отметил он.

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Павел Кухта был старшим советником Kesarev Consulting и экономистом общественной организации (ОО) "Центр экономической стратегии", входил в состав "Реанимационного пакета реформ". Также Кухта был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ, где работал вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах — советник министра финансов, в 2016-2019 годах — советник премьер-министра. Последние месяцы он был заместителем министра в МЭРТ, где занимался вопросами проведения приватизации государственных предприятий и построением современной системы управления государственным имуществом.

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Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта частично перезагрузила правительство. Премьер-министра Алексея Гончарука на его посту сменил Денис Шмыгаль. При этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался работать в новом правительстве.

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