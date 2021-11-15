В Раде сказали, сколько нардепов уже провакцинировались

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что уже 83% народных депутатов сделали как минимум одну прививку против коронавируса Covid-19. Об этом он сказал во время пресс-брифинга на телеканале "Рада".

"Что касается количества провакцинированных народных депутатов — сейчас еще информация собирается, но по состоянию на сейчас: аппарат — 93% вакцинированных, 83% депутатов (420 парламентариев. — Delo.ua) — имеют такое удостоверение о вакцинации", — заявил Стефанчук.

Спикер Верховной Рады отметил, что депутатам, у которых проверили наличие сертификата, выдают временные удостоверения — они избавляют от необходимости повторной проверки. Это делается для того, чтобы не создавать ежедневные очереди у входа.

Напомним, с 15 ноября в помещения Верховной Рады можно попасть только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса, другие варианты — отрицательный результат тестирования или справка о выздоровлении. Ограничения касаются нардепов, их помощников, работников аппарата, представителей СМИ и других посетителей. Для этого посты охраны в парламенте оснастили средствами контроля документов и обустроили пункты вакцинации против Covid-19.

Такие решения связаны с тем, что Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна. Приказ вступает в силу с 9 декабря. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в гостиницах "Киев" и "Национальный", расположенных в центре Киева в непосредственной близости от здания Верховной Рады, развернули мобильные пункты вакцинации против Covid-19 для всех желающих.



При этом в Окружной административный суд Киева поступают многочисленные иски, в которых обжалуются приказы об отстранении от работы невакцинированных сотрудников, подан и иск к Кабмину с требованием 1 млн грн за моральный ущерб.

Продается также много поддельных ковидных сертификатов, их покупают даже известные в Украине люди. Так, бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Надежда Савченко и ее сестра Вера уличены в использовании поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, когда попытались пройти на въезд в Украину в аэропорту "Борисполь. В результате полиция открыла против них уголовное производство.