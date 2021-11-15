Общество 1 час назад

Антивакцинаторы атакуют: в ОАСК рассмотрят дела о законности прививок и карантина

В исках требуют компенсировать материальный ущерб

Суд. Фото: pixabay.com Суд. Фото: pixabay.com
Суд. Фото: pixabay.com

Окружной административный суд  Киева (ОАКС) зарегистрировал четыре иска в Государственное космическое агентство Украины (ГКА) об обжаловании приказов об отстранении от работы невакцинированных  сотрудников,  а также иск к Кабмину  с требованием 1 млн грн за  моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ОАКС.

Истцы просят суд признать противоправными приказы ГКА, которыми их отстранили от работы. Эти  документы были  изданы на основании приказа Минздрава Украины от 4 октября 2021 г. №2153 "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам", а также на основании постановления КМУ о карантине и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий.

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Граждане просят восстановить их на работе и выплатить заработную плату за время незаконного отстранения.

С иском против отдельных положений постановления  №1236 от 9.12.20 г. об установлении карантина к Кабмину Украины и Государственной казначейской службе обратился также житель Николаева.

Он просит суд отменить п.18 этого постановления,  в котором  оговаривается  право работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления, проводить на улицах, в парках и других общественных местах выборочную проверку документов, в том числе Covid-сертификатов.

Житель Николаева намерен взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований КМУ 1 млн грн за  моральный ущерб.

Суд решает вопросы открытия производств по этим делам.

Напомним,  в Украине многих работодателей обязали не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19. Ранее  был составлен перечень профессий, для представителей  которых обязательны прививки от коронавируса. В их число  входят чиновники центральных и  местных  органов власти, работники учреждений  образования. Причем  этот  список  профессий планируется постепенно расширять.

Ранее сообщалось, что  в ОАСК поступил иск от гражданина Дмитрия Ламзы — в нем он требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации, и требует приостановить действие соответствующего документа. Этот приказ был принят Минздравом 4 октября, утвержден Министерством юстиции 7 октября, а  с 8 ноября  он  уже встуил   в силу.

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