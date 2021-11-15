Антивакцинаторы атакуют: в ОАСК рассмотрят дела о законности прививок и карантина

Окружной административный суд Киева (ОАКС) зарегистрировал четыре иска в Государственное космическое агентство Украины (ГКА) об обжаловании приказов об отстранении от работы невакцинированных сотрудников, а также иск к Кабмину с требованием 1 млн грн за моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ОАКС.

Истцы просят суд признать противоправными приказы ГКА, которыми их отстранили от работы. Эти документы были изданы на основании приказа Минздрава Украины от 4 октября 2021 г. №2153 "Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам", а также на основании постановления КМУ о карантине и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Граждане просят восстановить их на работе и выплатить заработную плату за время незаконного отстранения.

С иском против отдельных положений постановления №1236 от 9.12.20 г. об установлении карантина к Кабмину Украины и Государственной казначейской службе обратился также житель Николаева.

Он просит суд отменить п.18 этого постановления, в котором оговаривается право работникам Нацполиции, Нацгвардии, должностным лицам, уполномоченным органами местного самоуправления, проводить на улицах, в парках и других общественных местах выборочную проверку документов, в том числе Covid-сертификатов.

Житель Николаева намерен взыскать с Государственной казначейской службы Украины за счет бюджетных ассигнований КМУ 1 млн грн за моральный ущерб.

Суд решает вопросы открытия производств по этим делам.

Напомним, в Украине многих работодателей обязали не допускать к работе сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию от COVID-19. Ранее был составлен перечень профессий, для представителей которых обязательны прививки от коронавируса. В их число входят чиновники центральных и местных органов власти, работники учреждений образования. Причем этот список профессий планируется постепенно расширять.

Ранее сообщалось, что в ОАСК поступил иск от гражданина Дмитрия Ламзы — в нем он требует признать противоправным приказ Министерства здравоохранения об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации, и требует приостановить действие соответствующего документа. Этот приказ был принят Минздравом 4 октября, утвержден Министерством юстиции 7 октября, а с 8 ноября он уже встуил в силу.