Политика 1 час назад

В России снова разрешили чартеры в Египет, туры для украинцев могут подорожать

Путин снял многолетний запрет на чартерные полеты в Египет

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин 8 июля 2021 года снял запрет на регулярные и чартерные полеты в Египет.

Это предусмотрено указом №411, который опубликован на официальным интернет-портале правовой информации.

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Известно, что запрет был введен еще 8 ноября 2015 года после того, как над Синайским полуостровом взорвался самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Авиалайнер выполнял перевозку туристов чартерным рейсом из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург.

Тогда в авиакатастрофе погибли все, кто находился на борту: 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Это сделало ее крупнейшей в истории авиации Египта.

Вскоре выяснилось, что взрывное устройство подложил в хвостовой багажный отсек работник службы аэропорта, который сотрудничал с  террористической организацией ИГИЛ.

В январе 2018 года Путин смягчил запрет. Авиакомпаниям позволили выполнять регулярные рейсы из городов России в Египет, но только в столицу страны — Каир.

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Как прогнозирует специализированное издание turprofi.com.ua, снятие запрета на чартеры из РФ в Египет означает, что туры в эту страну для украинских туристов к зимнему сезону станут дороже на 20-30%.

В свою очередь генеральный директор туроператора "Феерия" Игорь Захаренко считает, что это хорошо для направления.

"Сильно дешевые туры не только развращают туристов, но и снижают уровень сервиса на курортах, поскольку у отелей нет денег его поддерживать", — подчеркнул он.

Соучредитель другого туроператора TPG Елена Бойко рассказала изданию, что сейчас нет четкого понимания, что будет дальше.

Она приводит пример Турции, туры в которую сначала стали дороже после того, как для россиян сняли запрет на полеты в эту страну, а потом стали дешеветь.

"Так же может быть и с Египтом. Нет однозначного понимания, как поведут себя отельеры, но, конечно, они обрадовались", — отметила Бойко.

Как сообщалось, в 2021 году Египет, согласно прогнозам, посетят около 8 млн иностранных туристов, из них около 1,5 млн украинцев.

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