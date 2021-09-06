Общество 10 минут назад

В Шевченковской райадминистрации Киева обыск: подозревают "распил" на ремонте сквера

За него власти отдали 1,4 млн грн, хотя по факту он обошелся подрядчику лишь в 500 тысяч

В Шевченковской РГА Киева провели обыск. Фото: Киевская городская прокуратура
В Шевченковской РГА Киева провели обыск. Фото: Киевская городская прокуратура
В Шевченковской РГА Киева провели обыск. Фото: Киевская городская прокуратура
В Шевченковской РГА Киева провели обыск. Фото: Киевская городская прокуратура
В Шевченковской РГА Киева провели обыск. Фото: Киевская городская прокуратура
В Шевченковской РГА Киева провели обыск. Фото: Киевская городская прокуратура

Сотрудники Шевченковского управления полиции Киева под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры проводят обыск в управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской районной администрации столицы.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, следственные действия проводятся в рамках расследования дела о растрате бюджетных средств должностными лицами управления при капитальном ремонте сквера в начале улицы Олеся Гончара, известном как Сквер киевских интеллигентов.

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Договор о его ремонте был заключен по итогам тендера в конце 2020 года, однако установлено, что работы были выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму лишь около 500 тысяч грн. Вместе с тем районные власти заплатили за них более 1,4 млн грн и подписали все акты выполненных работ.

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В ходе обыска обнаружена и изъята тендерная документация, акты приема-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса чиновников управления и выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Следствие продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной и экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба.

Напомним, что 2 сентября сообщалось, что правоохранители Шевченковского района провели ряд обысков в столичном коммунальном предприятии "Плесо" по делу о разворовывании его должностными лицами средств, выделенных на расчистку ручья Вершинка.

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