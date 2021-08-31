Общество 10 минут назад

Полиция обыскала КП "Киевжилспецэксплуатация": расследует воровство на ремонтах подъездов

По словам привлеченных экспертов, при капремонтах в документах завышались объемы и стоимости работ

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Следователи Главного управления полиции в Киеве при оперативном сопровождении киевского управления департамента стратегических расследований Нацполиции 31 августа провели обыски в коммунальном предприятии "Киевжилспецэксплуатация". Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители искали финансовые документы и другие вещественные доказательства в рамках расследования дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса о расхищении средств горбюджета, выделенных на капитальный ремонт в домах Киева.

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Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года должностными лицами КП по результатам тендерных закупок был заключен ряд договоров с подрядными организациями на капитальный ремонт мест общего пользования (подъездов) в жилых домах.

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В дальнейшем они с подрядчиками с целью завладения бюджетными средствами и достоверно зная, что работы в полном объеме не были выполнены или были выполнены не в тех объемах, что предусмотрены тендерной документацией и заключенными договорами, подписали акты выполненных работ.

"В ходе расследования проверяются факты полноты проведения работ и правильности расходования бюджетных средств подрядными организациями, которые победили в тендерной закупке, объявленной КП "Киевжилспецэксплуатация". Так, в жилых домах, где проводился капитальный ремонт мест общего пользования, на основании постановлений следственного судьи проведены осмотры с привлечением экспертов, по результатам которых выявлено завышение объемов и стоимости работ", — указано в сообщении.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия для установления других участников преступления. Вероятную сумму ущерба для бюджета столицы в прокуратуре пока не называют.

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Напомним, что 17 августа прошли обыски по делу о воровстве средств, выделенных на капремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе Киева.

В свою очередь, 18 августа обыски прошли в служебных КП "Соломенка-Сервис" по делу о растрате 5 млн грн, выделенных на реконструкцию школы, путем завышения стоимости строительных работ в документах.

20 августа сообщалось, что директору КП "Центр организации дорожного движения" сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей присвоение 15 млн грн бюджетных средств на установке светофоров в Киеве.

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