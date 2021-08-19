Еще три коммунальных предприятия Киева обыскали, заподозрив в "распиле" на закупках

Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве совместно со Святошинской окружной прокуратурой проводят 19 августа обыски в служебных помещениях коммунальных предприятий "Информатика", "Киевгорсвет" и в офисах их подрядных организаций, которые наладили схему присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения.

Как говорится в сообщении, обнародованном как ГФС, так и Киевской городской прокуратурой, следственные действия проводятся по делу о завладении бюджетными средствами указанных КП путем завышения стоимости приобретенных товаров и услуг и дальнейшего перечисления бюджетных средств на счета предприятий с признаками рискованности.

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В ходе обысков в четверг налоговики пытаются найти первичные финансовые документы и зафиксировать данные об обстоятельствах совершения преступления.

КП "Информатика" является подразделением Департамента информационно-коммуникационных технологий Киевгорадминистрации. Предприятие занимается проектированием, созданием, администрированием, обслуживанием, технической и методической поддержкой центров обработки данных, информационно-телекоммуникационных систем, программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационных сетей, в частности является администратором комплексной системы видеонаблюдения Киева.

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Кроме того, столичная прокуратура сообщает, что сотрудники Соломенского управления полиции Киева совместно с районной прокуратурой при оперативном сопровождении киевского управления Департамента киберполиции Нацполиции проводят обыски в частном предприятии по делу о хищении средств горбюджета, выделенных КП "Киевский институт земельных отношений" на закупку программного обеспечения и оборудования.

Следствием установлено, что КП заключило с компанией договор поставки аппаратно-программного комплекса для развертывания и функционирования автоматизированной информационной системы учета и управления земельными ресурсами территориальной общины и договор купли программного обеспечения для работы с графикой на общую сумму около 43 млн грн.

В дальнейшем директор компании, осознавая, что стоимость товаров была завышена, все же поставил коммунальщикам оборудование и программное обеспечение, а должностные лица КП приняли товар, составив акт приема-передачи и проведя расчет с продавцом, что правоохранители расценивают как ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.

Согласно заключению эксперта, установлено завышение стоимости поставленного товара и программного обеспечения на сумму почти 33 млн грн.

По результатам следственных действий в прокуратуре дадут правовую оценку действиям должностных лиц подрядной компании и коммунального предприятия-заказчика.

Отметим, что обыски в коммунальных структурах Киева по делам о хищении средств и неуплате налогов в последние три месяца стали обыденностью: ежедневно им подвергается до нескольких предприятий в день.

Так, 17 августа полиция пришла с обысками в КП "Киевкоммунсервис" из-за серых схем по вывозу мусора, КП "Житлоинвестбуд-УКБ" обыскивали уже не в первый раз — в данном случае из-за воровства на ремонте детсадов, а также были проведены обыски у вероятных участников схемы по хищению средств на ремонте асфальта в киевских дворах. 18 августа обыски прошли в КП "Соломенка-Сервис" по подозрению в хищении 5 млн грн на ремонте школы.

Напомним, что и в "Киевгорсвете" ранее обыски уже проходили — тогда ГФС сообщала о расследовании умышленного уклонения от уплаты налогов при замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.