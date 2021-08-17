Общество 1 час назад

Полиция пришла с обысками в КП "Киевкоммунсервис" из-за серых схем по вывозу мусора

Деньги за вывоз ТБО вместо коммунального предприятия почему-то перечислялись фирмам депутата Киевсовета

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

Департамент стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева 17 августа проводит обыски в коммунальном предприятии "Киевкоммунсервис" и у его подрядчиков.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, расследуется дело по факту присвоения средств горбюджета при предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса).

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Согласно данным следствия, чиновники Киевгорадминистрации и КП "Киевкоммунсервис" ввели противоправный механизм по завладению бюджетными средствами путем непредоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Так, частично вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся с использованием ресурсов КП "Киевкоммунсервис", однако документально предоставление таких услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета.

Читайте также:
В КГГА раскрыли ОПГ, вымогавшую двойные штрафы за возврат беспричинно эвакуированных авто

Вследствие этого на счета этих фирм безосновательно перечислялись бюджетные деньги за услуги, которые фактически ими не предоставлялись.

В то же время прокуратура утверждает, что указанные компании осуществляют несанкционированный вывоз отходов на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что влечет значительный ущерб экологическому состоянию столицы.

Напомним, что ранее во вторник в Киеве прошли обыски в киевском КП "Житлоинвестбуд-УКБ": правоохранители расследуют вымывание 30 млн грн на счета фиктивных компаний при капитальном ремонте детсадов.

Кроме того, силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Соломенского района Киева.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Киева
Силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Киева
В Киеве разгромили скандальную выставку на Аллее Небесной Сотни: есть задержанные (ФОТО)
В Киеве разгромили скандальную выставку на Аллее Небесной Сотни: есть задержанные (ФОТО)
В Киеве снова обыски в КП "Житлоинвестбуд-УКБ": расследуют воровство на ремонте детсадов
В Киеве снова обыски в КП "Житлоинвестбуд-УКБ": расследуют воровство на ремонте детсадов
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский пытается отобрать полномочия у Кличко через Ермака и Столара — Романенко

  3. НБУ ко Дню независимости вводит монету с QR-кодом из серебра и 250-гривневую из золота

  4. Афганистан: 12 украинских военнослужащих застряли на военной базе в Кабуле

  5. В Киеве после драки со следователем задержали главу партии "5.10" Геннадия Балашова

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...