Полиция пришла с обысками в КП "Киевкоммунсервис" из-за серых схем по вывозу мусора

Департамент стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева 17 августа проводит обыски в коммунальном предприятии "Киевкоммунсервис" и у его подрядчиков.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, расследуется дело по факту присвоения средств горбюджета при предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов (часть 4 статьи 191 Уголовного кодекса).

Согласно данным следствия, чиновники Киевгорадминистрации и КП "Киевкоммунсервис" ввели противоправный механизм по завладению бюджетными средствами путем непредоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Так, частично вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся с использованием ресурсов КП "Киевкоммунсервис", однако документально предоставление таких услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета.

Вследствие этого на счета этих фирм безосновательно перечислялись бюджетные деньги за услуги, которые фактически ими не предоставлялись.

В то же время прокуратура утверждает, что указанные компании осуществляют несанкционированный вывоз отходов на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что влечет значительный ущерб экологическому состоянию столицы.

Напомним, что ранее во вторник в Киеве прошли обыски в киевском КП "Житлоинвестбуд-УКБ": правоохранители расследуют вымывание 30 млн грн на счета фиктивных компаний при капитальном ремонте детсадов.

Кроме того, силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Соломенского района Киева.