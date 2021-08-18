В КП "Соломенка-Сервис" проводят обыски по подозрению в хищении 5 млн грн на ремонте школы

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы совместно со столичной полицией при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях КП "Соломенка-Сервис" по факту растраты денег местного бюджета, выделенных на проведение реконструкции школы.

Об этом сообщает пресс-центр ГФС Украины.

Установлено, что коммунальное предприятие заключило договоры на проведение работ по реконструкции средней общеобразовательной школы в Соломенском районе города Киева с подрядной организацией. В соответствии с договорами, стоимость работ составила более 230 млн грн.

"После окончания работ директор коммунального предприятия и уполномоченное лицо на осуществление технического надзора приняли и подтвердили соответствие актов приемки выполнения строительных работ по объекту, в которые внесена заведомо недостоверная информация о фактических объемах и стоимости выполненных строительных работ", — говорится в сообщении.

В частности, установлено завышение подрядной организацией фактических объемов и стоимости выполнения строительных работ на сумму почти 5 млн грн.

Также правоохранители установили, что предприятия, которые выступали субподрядчиками, имеют явные признаки фиктивности — не отчитывались в налоговый орган, не имели производственных и трудовых мощностей, а документооборот между предприятиями осуществлялся только с целью сокрытия фактов хищения денег местного бюджета.

Как отмечается, 18 августа 2021 года на основании постановлений суда по адресам офисных помещений коммунального предприятия и подрядной организации начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Ранее Департамент стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры Киева 17 августа провели обыски в коммунальном предприятии "Киевкоммунсервис" и у его подрядчиков. В частности, расследуется дело по факту присвоения денег горбюджета при предоставлении услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Кроме того, силовики провели обыски, расследуя хищение 1,3 млн грн на ремонте асфальта во дворах Соломенского района Киева.