Общество 50 минут назад

Отмыли 5 млн грн в грязном ручье: киевских коммунальщиков подозревают в растрате

Установлено, что никаких работ по расчистке ручья, заказанных городом, по факту не проводилось — деньги украли в полном объеме

Киевский ручей Вершинка никто и не думал чистить. Фото: Киевская городская прокуратура Киевский ручей Вершинка никто и не думал чистить. Фото: Киевская городская прокуратура
Киевский ручей Вершинка никто и не думал чистить. Фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковское управление полиции Киева под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры провело ряд обысков в коммунальном предприятии "Плесо" по делу о растрате его должностными лицами. Как сообщает Киевская городская прокуратура, им хотят вменить статью 191 Уголовного кодекса.

Установлено, что по результатам публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязательства по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе Киева. Работы якобы проводились со 2 декабря 2020 по 1 января 2021 года и обошлись городскому бюджету почти в 5 млн грн, их перечислили подрядчику в полном объеме.

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Однако в марте при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории было установлено отсутствие выполнения каких-либо работ.

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В ходе обыска в КП правоохранители нашли и изъяли копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру и поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, скрывавшихся коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Кроме того, следствием зафиксировано отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере его взаимоотношений с КП.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к данному преступлению. Расследование продолжается.

Напомним, что 28 июля в КП "Плесо" уже проводились обыски: Главное следственное управление Нацполиции искало документы, касающиеся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов. Подробности тогда, однако, не сообщались.

Отметим также, что 17 августа прошли обыски по делу о воровстве средств, выделенных на капремонт асфальта придомовых территорий и внутриквартальных проездов в Соломенском районе Киева.

В свою очередь 18 августа обыски прошли в служебных КП "Соломенка-Сервис" по делу о растрате 5 млн грн, выделенных на реконструкцию школы, путем завышения стоимости строительных работ в документах.

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