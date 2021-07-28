Полиция обыскала киевское КП "Плесо": расследует деятельность подрядчиков

В коммунальном предприятии "Плесо", ответственным за содержание и эксплуатацию столичных пляжей, 28 июля проводятся обыски, касающиеся деятельности подрядных организаций. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что Главное следственное управление Национальной полиции совместно с представителем Офиса генерального прокурора в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года пришли на предприятию с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов.

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"Все имеющиеся документы предоставлены в полном объеме с целью содействия полному и всестороннему расследованию", — сообщили в "Плесо", не приводя подробностей.

Напомним, что в Киеве уже более двух месяцев продолжаются обыски правоохранителей и налоговиков во всевозможных коммунальных структурах в рамках расследования дел о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

В частности, 21 июля сотрудники Государственной фискальной службы были проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ", расследуя неуплату 12 млн грн НДС, а 16 июля налоговики обыскали КП "Киевводфонд" из-за воровства на ремонте туалетов.



8 июля Госбюро расследований провело обыски в компании "Киевводоканал", расследуя возможное хищение средств при строительных работ по реконструкции объектов первой очереди Бортнической станции аэрации.