  • Главная
  • Политика и экономика
10 минут назад

Полиция обыскала киевское КП "Плесо": расследует деятельность подрядчиков

Предприятие заявляет, что все имеющиеся документы были предоставлены в полном объеме

Правоохранители взялись и за "пляжное" КП Киева. Фото: сайт "Плесо" Правоохранители взялись и за "пляжное" КП Киева. Фото: сайт "Плесо"
Правоохранители взялись и за "пляжное" КП Киева. Фото: сайт "Плесо"

В коммунальном предприятии "Плесо", ответственным за содержание и эксплуатацию столичных пляжей, 28 июля проводятся обыски, касающиеся деятельности подрядных организаций. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что Главное следственное управление Национальной полиции совместно с представителем Офиса генерального прокурора в рамках уголовного производства от 1 августа 2019 года пришли на предприятию с целью выявления и изъятия документации, касающейся подрядных организаций, выполнявших работы по расчистке и благоустройству объектов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Все имеющиеся документы предоставлены в полном объеме с целью содействия полному и всестороннему расследованию", — сообщили в "Плесо", не приводя подробностей.

Читайте также:
В Киеве разогнали коммунальную службу перевозок: подозревают в сговоре с маршрутчиками

Напомним, что в Киеве уже более двух месяцев продолжаются обыски правоохранителей и налоговиков во всевозможных коммунальных структурах в рамках расследования дел о коррупции и неуплате налогов различного масштаба.

В частности, 21 июля сотрудники Государственной фискальной службы были проведены обыски в КП "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ", расследуя неуплату 12 млн грн НДС, а 16 июля налоговики обыскали КП "Киевводфонд" из-за воровства на ремонте туалетов.

8 июля Госбюро расследований провело обыски в компании "Киевводоканал", расследуя возможное хищение средств при строительных работ по реконструкции объектов первой очереди Бортнической станции аэрации.

В тот же день следователи ГБР нагрянули с обысками в департамент транспортной инфраструктуры КГГА и в коммунальную корпорацию "Киевавтодор" по делу о присвоении более 110 млн грн бюджетных средств на закупке грузовиков и спецавтомобилей.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Хмельницкой области накрыли типографию, делавшую поддельные дипломы и Covid-сертификаты
В Хмельницкой области накрыли типографию, делавшую поддельные дипломы и Covid-сертификаты
Что нужно Киеву, чтобы стать настоящей европейской столицей
Что нужно Киеву, чтобы стать настоящей европейской столицей
В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов
В Харькове накрыли группировку, терроризировавшую полицейского, судью и семью бизнесменов
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Realme выпустит флагманский смартфон с беспроводной зарядкой

  3. Билеты до 2 тысяч грн: УЗ обновила поезд в Запорожье вагонами с розетками и видеокамерами

  4. "Иногда лучше жевать, чем говорить" — Ткаченко ответил Саакашвили на обвинения в коррупции

  5. Які переваги відчувають компанії, що обрали соціально відповідальний вектор розвитку?

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...