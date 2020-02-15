В "Слуге народа" снова сменили идеологию: теперь это "креативный центризм"

Идеологией политической партии "Слуга народа" станет креативный или украинский центризм. Об этом на очередном этапе партийного съезда политической партии "Слуга народа" заявил ее лидер Александр Корниенко, сообщает корреспондент Delo.ua.

"В какую идеологию мы можем двигаться? Мы давно это обсуждаем, и это не удивительно. Вопрос уже созрел в обществе. Очень много было идеологий, начиная с 1917 года, а может еще раньше, Украину затягивали в ловушку разных идеологий. Националистическая, коммунистическая, неолиберальная, малороссийская. Пришло время констатировать — ни одна из них не сработала", — отметил он.

По словам Корниенко, стране нужно "избавиться от идеологических оков".

"Мы не обязаны выбирать между плохим и ещё худшим. Нужно пойти третьим путем. Мы можем стать той партией, которая будет свободна от идеологических предрассудков. Если говорить о каких-то дефинициях, то это центризм. Мы центристы, но это не тот центризм, к которому мы привыкли — когда ты не знаешь, о чем говоришь. Мы можем стать партией активного центризма. Это центризм, который отрицает политические крайности и радикализм. Это креативный центризм. Это украинский центризм", — подчеркнул он.

Ранее Институт постинформационного общества проанализировал программы украинских политических партий, баллотирующихся в Верховную Раду Украины, на предмет их реальной идеологии, а не той, которую декларируют их ключевые спикеры. Согласно результатам исследования, о намерении победить на парламентских выборах заявили только левые и левоцентристские силы. В частности среди новых партий "Слуга народа" и "Голос" аналитики отметили сильный толчок к либертарианству и даже анархизму, что можно связать с низким уровнем доверия избирателей государству. В то же время спикеры партии "Европейская солидарность" имеют более правые позиции.