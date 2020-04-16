Происшествия 1 час назад

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Российская ракета прямого перехвата может сбивать спутники на низкой околоземной орбите

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты
Противоспутниковая ракета. Фото: topwar.ru

Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники.

Об этом сообщается на сайте Космического командования Военно-воздушных сил США.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты — до 160-2000 км).

"Испытание Россией DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьезны и возрастают", — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Также отмечается, что ракетное испытание проводится после маневров российских спутников, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543". В феврале в США утверждали, что они находятся в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245.

"Этот тест является еще одним подтверждением лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над вооружением космического пространства, призванных ограничивать возможности США, но, однозначно, не имея намерения останавливать свои программы по вооружению контрпространства", — сказал Реймонд.

Читайте также:
Boeing помог США избавиться от российских ракет (ВИДЕО)

Напомним, в марте во Флориде ракета-носитель Falcon 9 вылетела в космос с интернет-спутниками Starlink. Космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 марта в Соединенных Штатах Америки провели успешные испытания невооруженной гиперзвуковой ракеты.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России
Украина отсрочила введение новых пошлин на уголь из России
Украина и РФ готовят новый обмен пленными: идут последние согласования списков
Украина и РФ готовят новый обмен пленными: идут последние согласования списков
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения
США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. "АТБ" обвинил депутатов в присвоении продуктовых наборов для незащищенных слоев населения

  3. СБУ разоблачила преступную группировку, совершившую 18 терактов в Украине (ФОТО, ВИДЕО)

  4. У берегов США застрял круизный лайнер с 250 украинцами на борту

  5. Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов

Загрузка...