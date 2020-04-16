В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Россия проводит испытания ракеты, способной уничтожать спутники.

Об этом сообщается на сайте Космического командования Военно-воздушных сил США.

В частности, речь идет об испытаниях противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты — до 160-2000 км).

"Испытание Россией DA-ASAT (direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьезны и возрастают", — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Также отмечается, что ракетное испытание проводится после маневров российских спутников, обозначенных как "Космос-2542" и "Космос-2543". В феврале в США утверждали, что они находятся в опасной близости от американского разведывательного спутника USA-245.

"Этот тест является еще одним подтверждением лицемерной пропаганды Россией предложений по контролю над вооружением космического пространства, призванных ограничивать возможности США, но, однозначно, не имея намерения останавливать свои программы по вооружению контрпространства", — сказал Реймонд.

Напомним, в марте во Флориде ракета-носитель Falcon 9 вылетела в космос с интернет-спутниками Starlink. Космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 марта в Соединенных Штатах Америки провели успешные испытания невооруженной гиперзвуковой ракеты.