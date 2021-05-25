Происшествия 1 час назад

В столице Малайзии столкнулись поезда метро: более 200 человек пострадали (ВИДЕО)

Это первая такая авария за 23 года работы системы метро в Куала-Лумпуре

Последствия аварии поездов в Малайзии. Фото: twitter.com/bernamadotcom Последствия аварии поездов в Малайзии. Фото: twitter.com/bernamadotcom
Последствия аварии поездов в Малайзии. Фото: twitter.com/bernamadotcom

В столице Малайзии Куала-Лумпуре столкнулись два поезда легкорельсового метро.

В результате аварии травмировались более 200 человек, сообщает BBC.

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Указано, что поезд перевозил 213 пассажиров, когда столкнулся в туннеле с другим пустым поездом. Пустой транспорт недавно отремонтировали, и он двигался в обратном направлении по той же колее, что и заполненный.

Министр транспорта Малайзии Вие Ка Сионг рассказал, что один из поездов ехал со скоростью 40 км/ч, а другой — 60 км/ч.

По его словам, столкновение поездов стало первой значительной аварией за 23 года работы системы метро.

В полиции Куала-Лумпура заявили, что расследуют инцидент, но признаков преступления пока не обнаружили. Правоохранители предполагают, что, возможно, произошло недоразумение с центром управления движением поездов.

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Известно, что в целом 166 человек получили легкие телесные повреждения и 47 человек находятся в тяжелом состоянии.

На видео и фото с места события, опубликованных в соцсетях, видно пассажиров в крови, которые лежат на полу вагона поезда.

Один из пассажиров рассказал информагентству Bernama, что после аварии поезд почти сразу остановился. Люди, которые стояли, упали на пол, а те, которые сидели, попадали со своих мест, передает AlJazeera.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии. Результаты расследования должны обнародовать в течение 14 дней.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожности водителя поезда, который ехал в неправильном направлении.

Ранее в переходе киевской станции метро "Лесная" женщина родила ребенка.

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