В столице Малайзии столкнулись поезда метро: более 200 человек пострадали (ВИДЕО)

В столице Малайзии Куала-Лумпуре столкнулись два поезда легкорельсового метро.

В результате аварии травмировались более 200 человек, сообщает BBC.

Указано, что поезд перевозил 213 пассажиров, когда столкнулся в туннеле с другим пустым поездом. Пустой транспорт недавно отремонтировали, и он двигался в обратном направлении по той же колее, что и заполненный.

Министр транспорта Малайзии Вие Ка Сионг рассказал, что один из поездов ехал со скоростью 40 км/ч, а другой — 60 км/ч.

По его словам, столкновение поездов стало первой значительной аварией за 23 года работы системы метро.

В полиции Куала-Лумпура заявили, что расследуют инцидент, но признаков преступления пока не обнаружили. Правоохранители предполагают, что, возможно, произошло недоразумение с центром управления движением поездов.

Известно, что в целом 166 человек получили легкие телесные повреждения и 47 человек находятся в тяжелом состоянии.

На видео и фото с места события, опубликованных в соцсетях, видно пассажиров в крови, которые лежат на полу вагона поезда.

[Video] Perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81.



Usaha menyelamatkan mangsa sedang dijalankan.



Sumber: Prasarana Malaysia Berhad pic.twitter.com/gsbUhlgECv — BERNAMA (@bernamadotcom) May 24, 2021

Один из пассажиров рассказал информагентству Bernama, что после аварии поезд почти сразу остановился. Люди, которые стояли, упали на пол, а те, которые сидели, попадали со своих мест, передает AlJazeera.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии. Результаты расследования должны обнародовать в течение 14 дней.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожности водителя поезда, который ехал в неправильном направлении.

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