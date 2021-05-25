В столице Малайзии столкнулись поезда метро: более 200 человек пострадали (ВИДЕО)

В столице Малайзии Куала-Лумпуре столкнулись два поезда легкорельсового метро.
В результате аварии травмировались более 200 человек, сообщает BBC.
Указано, что поезд перевозил 213 пассажиров, когда столкнулся в туннеле с другим пустым поездом. Пустой транспорт недавно отремонтировали, и он двигался в обратном направлении по той же колее, что и заполненный.
Министр транспорта Малайзии Вие Ка Сионг рассказал, что один из поездов ехал со скоростью 40 км/ч, а другой — 60 км/ч.
По его словам, столкновение поездов стало первой значительной аварией за 23 года работы системы метро.
В полиции Куала-Лумпура заявили, что расследуют инцидент, но признаков преступления пока не обнаружили. Правоохранители предполагают, что, возможно, произошло недоразумение с центром управления движением поездов.
Известно, что в целом 166 человек получили легкие телесные повреждения и 47 человек находятся в тяжелом состоянии.
На видео и фото с места события, опубликованных в соцсетях, видно пассажиров в крови, которые лежат на полу вагона поезда.
[Video] Perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81.— BERNAMA (@bernamadotcom) May 24, 2021
Usaha menyelamatkan mangsa sedang dijalankan.
Sumber: Prasarana Malaysia Berhad pic.twitter.com/gsbUhlgECv
Один из пассажиров рассказал информагентству Bernama, что после аварии поезд почти сразу остановился. Люди, которые стояли, упали на пол, а те, которые сидели, попадали со своих мест, передает AlJazeera.
Сейчас продолжается расследование обстоятельств аварии. Результаты расследования должны обнародовать в течение 14 дней.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожности водителя поезда, который ехал в неправильном направлении.
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