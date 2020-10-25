В Сумской области работает фейковый участок: переманивает избирателей с настоящей УИК

В Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия.

Она параллельно проводит голосование с настоящей УИК и переманивает избирателей, сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

Она уточнила, что незаконная УИК открылась в селе Сосновка Конотопского района, и проводит голосование в сельский совет общины, которая отказывается входить в состав Поповской ОТО.

При этом действует она под идентичным с настоящей УИК номером — 590211.

"Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. У фейкового участка играет музыка, и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и рядом с ним ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", — написала Айвазовская в соцсети.

Также она отметила, что полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Правоохранители уже получили разрешение прокуратуры на вход в здание для проведения следственных действий.

По оценкам юристов ОПОРЫ, этот инцидент имеет признаки уголовного нарушения по статьям:

- №353 — самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица — члены комиссий;

- №110 — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме того, известно, что по состоянию на 12:00 воскресенья, 25 октября, полиция открыла 14 уголовных производств из-за нарушений в день местных выборов.

В свою очередь, наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали критических нарушений во время начала голосования.

Как известно, в воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Delo.ua ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования.