Политика 9 минут назад

ОПОРА: явка избирателей на 12:00 составила 13,5%

Погрешность исследования явки не превышает 1,2%

местные выборы, голосование
местные выборы, голосование

Гражданская сеть ОПОРА опубликовала явку избирателей на местных выборах в Украине 25 октября.

По состоянию на 12:00 воскресенья она составила 13,5%, сообщает пресс-служба организации.

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При это погрешность исследования явки не превышает 1,2%.

Изначально в ОПОРЕ заявили о явке в 20%, однако позже извинились за ошибку.

Как известно, в Украине 25 октября проходят местные выборы. Они проходят по новым правилам в связи с пандемией. На участок нужно прийти в маске и со своей ручкой.

Ранее в ОПОРЕ прогнозировали, что явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. При этом явка будет зависеть от территориальной общины, где будут проходить выборы.

Данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборах.

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Также сообщалось, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений — проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

К тому же сообщалось, что в Измаиле Одесской области задержали россиянина, подозреваемого в подкупе избирателей путем организации так называемых "каруселей".

Напомним, Delo.ua ведет хронику, где собраны главные новости дня голосования на местных выборах.

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