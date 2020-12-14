В Украине начали дорожать бензины и дизтопливо

За минувшие выходные (11-14 декабря) розничные операторы Украины повысили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

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В частности, "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 копеек за литр: А-92 в этой сети подорожал с 22,29 до 22,49 грн/л, А-95 — с 23,29 до 23,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10-50 копеек за литр в разных регионах страны.

В свою очередь столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов также на 20 копеек за литр: А-92 — до 25,39 грн/л, А-95 — до 26,39 грн/л. Дизтопливо на станциях KLO подорожало на 30 копеек за литр, до 25,19 грн/л.

Тем временем сеть Motto подняла цены на бензины в пределах 13-18 копеек за литр в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена А-92 по сети составляет 22,05 грн/л, А-95 — 23,00 грн/л, ДТ — 21,48 грн/л.

Что касается сетей AMIC, "Фактор" и Marshal, то они подняли цены в переделах 8-30 копеек за литр.

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Ранее в Великобритании в связи с увеличением спроса на электрические автомобили открывают первую автозаправочную станцию, ​​рассчитанную только для электрокаров.

Напомним, с 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы "Приват".

Вечером 19 октября, после полугодичной "ценовой" паузы, сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.