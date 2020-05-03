Происшествия 1 час назад

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

У стране наблюдается пожарная опасность 5-го класса

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Пожар в экосистеме. Фото: ГСЧС

В воскресенье, 3 мая, в южных и восточных областях, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщает Министерство внутренних дел.

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В связи с этим там отмечают, что в течение пожароопасного периода запрещается:

- создавать свалки и сжигать отходы;

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесопосадках;

- заезжать автомобилем в лес;

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- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия.

"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101", — призвали в МВД.

Тем временем, по состоянию на 7:00 3 мая, в Житомирской области продолжают тушить отдельные очаги тления лесной подстилки, пеньков и древесины. А в Киевской области тушат отдельные очаги тления торфяников.

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе Печерска, на улице Арсенальная, 9/11, произошло возгорание помещения сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

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