В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В воскресенье, 3 мая, в южных и восточных областях, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщает Министерство внутренних дел.
В связи с этим там отмечают, что в течение пожароопасного периода запрещается:
- создавать свалки и сжигать отходы;
- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать автомобилем в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия.
"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101", — призвали в МВД.
Тем временем, по состоянию на 7:00 3 мая, в Житомирской области продолжают тушить отдельные очаги тления лесной подстилки, пеньков и древесины. А в Киевской области тушат отдельные очаги тления торфяников.
Ранее сообщалось, что в Киеве в районе Печерска, на улице Арсенальная, 9/11, произошло возгорание помещения сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.