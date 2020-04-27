В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

Сегодня, 27 апреля, в Киеве в районе Печерска на улице Арсенальная, 9/11, произошло возгорание помещения сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на месте работают пожарные, детали выясняются.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации пресс-центра горуправления ГСЧС, в течение прошедшей недели (с 20 по 26 апреля) пожарно-спасательными подразделениями Киевского гарнизона осуществлено 305 выездов.

Из них пожарные ликвидировали 153 пожара и 74 аварии. Для оказания помощи гражданам спасательные подразделения задействовались 55 раз, еще 11 — для помощи другим службам столицы.

За указанный период спасено 4 человека.

В течение недели в экосистемах города Киева возникло 12 пожаров на площади 0,495 га.

Всего с начала года осуществлено 315 выездов и ликвидировано возгорание в экосистемах на площади 117,977 га.

Напомним, 5 апреля в 1:47 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик, 7.

Ранее сообщалось, что 1 марта в 12:10 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны" возник пожар.

24 февраля в Киеве на проспекте Академика Глушкова, 1, в Голосеевском районе произошел масштабный пожар в ресторане.

9 февраля на ВДНХ также произошел пожар на улице Ясиноватской. Как оказалось, возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 квадратных метров.