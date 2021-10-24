В Украине организовали масштабную схему отправки иностранцев в страны ЕС

Полицейские вместе с пограничниками разоблачили масштабную схему переправления иностранцев в Украину под видом обучения с последующим незаконным транзитом в страны ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

"География предложение услуг" обучения в Украине "с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита друга "студента" в ЕС составляла от 13 до $15 тыс. По предварительным данным, "теневой" доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона американских долларов", — сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента миграционной полиции Игорь Малахов.

Отмечается, что для маскировки мощного канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия преступной деятельности злоумышленники использовали один из частных высших учебных заведений. Так, иностранцы получали официальное приглашение на учебу и на законных основаниях прибывали в страну. Впоследствии злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска.

В течение нескольких месяцев правоохранители задержали около 40 "студентов" при попытке их переправки в страны ЕС.

Установлено, что за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".

Спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в несколько этапов. В частности правоохранители задержали двух участников преступной группировки при попытке переправления четырех групп нелегальных мигрантов через государственную границу.

"Следователями полиции Черновицкой области начато уголовное производство по ч.2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Черновицкой области", — отмечают в МВД.

"Сейчас трем участникам преступной группировки — двум иностранцам и одному гражданину Украины — уже сообщено о подозрении в организации незаконного переправления лиц через государственную границу Украины. Украинца и одного из иностранцев взяли под стражу, в отношении другого иностранца-участника решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Следственные действия продолжаются", — сообщил Малахов.

Напомним, СБУ разоблачила и пресекла незаконную схему легализации иностранцев, благодаря которой в Украину въехали около 3,5 тысячи выходцев из стран повышенного террористического риска.