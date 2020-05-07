В Украине отменили парады 8 и 9 мая

В Украине не планируется проведение парадов или любых других массовых мероприятий 8 и 9 мая 2020 года.
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Lb.ua.
По его словам, связано это с тем, чтобы не допустить распространение коронавируса Covid-19.
"Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия", — сообщил Шмыгаль.
В то же время ветеранов Второй мировой войны будут поздравлять на местном уровне. Премьер поручил организовать это главам облгосадминистраций лично или на уровне заместителей.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять парад 9 мая в Минске, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".
Помимо этого, он, несмотря на эпидемию коронавируса, пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая.
Как сообщалось, мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в городе 12 мая.