Политика 1 час назад

В Украине отменили парады 8 и 9 мая

Местные власти должны поздравить ветеранов войны по местам их жительства

В Украине отменили парады 8 и 9 мая В Украине отменили парады 8 и 9 мая
Военый парад в Киеве. Фото: life.bodo.ua

В Украине не планируется проведение парадов или любых других массовых мероприятий 8 и 9 мая 2020 года.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Lb.ua.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, связано это с тем, чтобы не допустить распространение коронавируса Covid-19.

"Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия", — сообщил Шмыгаль.

В то же время ветеранов Второй мировой войны будут поздравлять на местном уровне. Премьер поручил организовать это главам облгосадминистраций лично или на уровне заместителей.

Читайте также:
В Минздраве опубликовали новые правила после смягчения карантина 11 мая

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять парад 9 мая в Минске, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

Помимо этого, он, несмотря на эпидемию коронавируса, пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая.

Как сообщалось, мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в городе 12 мая.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине снова открылись более половины рынков
В Украине снова открылись более половины рынков
За сутки в Украине подтвердили 507 новых случаев коронавируса
За сутки в Украине подтвердили 507 новых случаев коронавируса
В Германии собираются ослабить карантин — СМИ
В Германии собираются ослабить карантин — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Как вести бизнес в новых реалиях: аnticrisis business talks с Юлией Савостиной, Made in Ukraine

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ

  3. "Такого еще не было": в больницах Черновцов закончились койки для пациентов с COVID-19

  4. За последние сутки коронавирусом заразились около 500 украинцев — Минздрав

  5. Нацбанк обнародовал правила работы коллекторских компаний

Загрузка...