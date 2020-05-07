В Украине отменили парады 8 и 9 мая

В Украине не планируется проведение парадов или любых других массовых мероприятий 8 и 9 мая 2020 года.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Lb.ua.

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По его словам, связано это с тем, чтобы не допустить распространение коронавируса Covid-19.

"Мы накануне Дня памяти. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и тут мы не будем останавливать, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовые мероприятия", — сообщил Шмыгаль.

В то же время ветеранов Второй мировой войны будут поздравлять на местном уровне. Премьер поручил организовать это главам облгосадминистраций лично или на уровне заместителей.

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять парад 9 мая в Минске, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

Помимо этого, он, несмотря на эпидемию коронавируса, пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая.

Как сообщалось, мэр Харькова Геннадий Кернес хочет запустить метро в городе 12 мая.