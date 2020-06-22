В Украине проведут массовые проверки общественного транспорта и общепита

В правительстве считают необходимым провести массовые проверки заведений общественного питания и общественного транспорта на неделе с 22 по 28 июня 2020 года.

Об этом заявил министр развития общин и территорий, первый заместитель руководителя государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Алексей Чернышов, сообщает пресс-служба его министерства.

"Считаю, что необходимы массовые проверки. По меньшей мере, 10 тысяч проверок Госпродпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", — сказал Чернышов на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Он пояснил, что "возобновление работы заведений общественного питания иногда приводит к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий".

Также Чернышов напомнил, что в Украине наблюдается тенденция к увеличению больных на COVID-19.

"Поэтому необходимо срочно провести корректировку противоэпидемиологических мероприятий в сторону усиления контроля", — отметил министр.

Указано, что по результатам заседания комиссии "Укртрансбезопасность", "Госпродпотребслужба" и Нацполиция получат поручение:

- усилить надзор над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических мер;

- обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля над соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания правил, установленных Минздравом.

Кроме того, будет поручено усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на пригородном железнодорожном транспорте и автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирусное заболевание подтвердили у 37 тысяч 241 человека: из них 16 тысяч 642 выздоровели, а 1012 — умерли от осложнений.

Только за минувшие сутки в стране обнаружили 681 новый случай коронавируса, 133 человека выздоровели, а 10 — умерли.